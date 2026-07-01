貓咪痴迷魚缸小魚倒影　手忙腳亂不停狂追　引爆網民集體詩興大發

近日，雲南一隻小貓成功出圈，引來眾人圍觀~最主要的是什麼呢？是帶動了眾多網友，可以展現一下自我：評論區瞬間變成了詩詞大比拼！



視頻顯示，是在一個室內，貓咪上蹦下跳的不停追逐，地板上是「魚兒」在歡快的游弋，熠熠生輝，畫面十分壯觀，非常非常美~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

仔細看，屋內原來是有一個精緻的魚缸，裏邊是各種美麗的小魚兒在自由自在~貓咪 在一直追逐的是魚的影子~

貓咪不停追逐地上的魚影子（抖音@lx4444666666）

貓咪痴迷魚缸倒影瘋狂追逐：

不過，這也情有可原，影子一直都是這個世界上最奇妙、最有意思的事物，讓貓咪着了迷，也會讓眾多鏟屎官着迷的！

但評論區眾多網友第一反應：這隻貓咪憨憨的，很可愛， 很有趣呀~第二反應：這畫面簡直絕了，此時此刻，必須吟詩一首~

「貓不知游魚是影，人不知浮生若夢。莫笑狸貓撲虛影，浮生誰不逐空華。」

「昏燈染就一缸秋，壁上鱗光地上流。狸奴不識鏡中幻，撲影終宵逐蜃樓。」

「琉璃水中魚，不知天地廣。貓戲琉璃影，不知是虛妄。」



不得不說，高手在民間，眾多網友的詩詞大比拼，喵耳朵竟然從詩中讀出了不少禪意，有點意思哈~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】