貓咪痴迷魚缸小魚倒影 手忙腳亂不停狂追 引爆網民集體詩興大發
撰文：貓來了
出版：更新：
近日，雲南一隻小貓成功出圈，引來眾人圍觀~最主要的是什麼呢？是帶動了眾多網友，可以展現一下自我：評論區瞬間變成了詩詞大比拼！
視頻顯示，是在一個室內，貓咪上蹦下跳的不停追逐，地板上是「魚兒」在歡快的游弋，熠熠生輝，畫面十分壯觀，非常非常美~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
仔細看，屋內原來是有一個精緻的魚缸，裏邊是各種美麗的小魚兒在自由自在~貓咪 在一直追逐的是魚的影子~
貓咪痴迷魚缸倒影瘋狂追逐：
不過，這也情有可原，影子一直都是這個世界上最奇妙、最有意思的事物，讓貓咪着了迷，也會讓眾多鏟屎官着迷的！
但評論區眾多網友第一反應：這隻貓咪憨憨的，很可愛， 很有趣呀~第二反應：這畫面簡直絕了，此時此刻，必須吟詩一首~
「貓不知游魚是影，人不知浮生若夢。莫笑狸貓撲虛影，浮生誰不逐空華。」
「昏燈染就一缸秋，壁上鱗光地上流。狸奴不識鏡中幻，撲影終宵逐蜃樓。」
「琉璃水中魚，不知天地廣。貓戲琉璃影，不知是虛妄。」
不得不說，高手在民間，眾多網友的詩詞大比拼，喵耳朵竟然從詩中讀出了不少禪意，有點意思哈~
【延伸閱讀】貓咪打架輸掉垂頭喪氣 回家還被貓奴數落 毛孩：別說了本來就煩（點擊鏈接看原文）
+3
健力士世界紀錄世界上最長壽在世貓咪30歲 相當於人類140-150歲主人被愛貓反鎖車外？交警教「解鈴還須繫鈴貓」 靠貓咪踩鍵解鎖法國乳牛貓菲盧徒步250公里奇蹟歸家 時隔半年相遇主人不禁落淚大橘貓完美駕馭「大自然造型」萌爆 乖巧任擺佈網民驚嘆：似假貓
【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】