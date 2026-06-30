貓咪進食愛叼去角落？教你2招糾正挑食壞習慣　輕鬆解決餵食難題

貓咪天性較活躍，平時喜歡周圍跑跑跳跳不老實，進食時亦會吃到一半就跑出去，或者挑食嚴重，把喜歡吃的吃完，不喜歡吃的就不吃，這種情況就比較令人頭痛。



有的貓咪在吃到自己喜歡的食物的時候，喜歡把食物叼到隱蔽的自以為安全的角落裏，以防被其他寵物貓或者動物搶走，或者把食物叼出食具外方便進食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有的貓咪在吃到自己喜歡的食物的時候，喜歡把食物叼到隱蔽的自以為安全的角落。（波奇網提供）

這是一個非常不好的習慣：隱蔽的角落通常是家庭衛生的死角，肯定比較污糟，而且貓咪把食物叼過去吃會吃進去髒東西。就算是家裏不髒，貓咪把食物叼出去吃也會把那塊地方弄髒，都是非常不好的感受。

貓咪挑食叼食怎麼辦？▼▼▼

貓咪挑食叼食怎麼辦？（Canva；01製圖）

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所以，一旦發現貓咪想把食物藏起來吃的時候，一定要及時阻止貓咪的行為，將食物放回食具，或者在食具附近放張乾淨的紙張，讓貓咪在紙上進食，令貓咪明白你給牠找的地方又乾淨又安全又方便牠大快朵頤，這樣貓咪就不會將食物周圍亂叼啦。

想讓貓咪養成專心吃飯的習慣，就限定時間，三十分鐘內沒有吃完，就將貓糧收起來，等到下一餐放飯的時間再提供。（pexels.com）

最後想讓貓咪養成專心吃飯的習慣，就限定時間，三十分鐘內沒有吃完，就將貓糧收起來，等到下一餐放飯的時間再提供，不要讓貓咪從小養成想吃就吃、不想吃待會也還有得吃的壞習慣。這種習慣一旦養成，貓咪會變得更加挑食。

試想，夏天天氣熱，貓糧碗裏還有剩下的糧，很容易腐敗，貓咪再去吃的時候可能就會導致腸胃炎。

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