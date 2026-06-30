孤兒貓B入收容所不安狂哭　隔籠母貓隔空安撫　超暖結局各有去向

最近，國外的一家收容所收容了4隻失去媽媽的小奶貓。因為沒有媽媽，小傢伙們非常不安，尤其一隻膽小的，從到收容所之後一直在哭。



這個時候，住在小傢伙附近貓籠裏的一隻母貓聽到貓貓的哭聲，立刻跑到門邊發出喵喵叫安撫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

失去媽媽的小奶貓非常不安，到收容所之後一直哭。（Instagram@safershoreskittenrescue）

孤兒貓的哭聲，引起了隔籠母貓的注意：

雖然牠們從未見過面，但隔着屏幕都能感受到這隻善良的母貓ee（姨姨）對小奶貓的關心。

也因為這樣，很多人都建議把小奶貓們交給這個母貓養，但收容所的工作人員表示：這隻母貓已經有一群新生的幼貓在照顧了，如果貿然將新來的小貓放過去，反而可能引發排斥反應。

不過，問題不大！

儘管小奶貓不能成為貓ee的孩子，但牠們已經有新家人了。有寄養家庭將牠們四個接走進行社會化訓練，適齡後就會幫牠們找領養。而這隻母貓和牠的寶寶也有寄養家庭接手了，相信也會有一個不錯的未來。那就祝福牠們吧~

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