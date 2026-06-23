健力士世界紀錄世界上最長壽在世貓咪30歲　相當於人類140-150歲

據健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證，目前世界上最長壽的在世貓咪弗洛西（Flossie）迎來了牠的30歲生日。若以貓齡與人類年齡換算，這大約相當於人類的140至150歲高齡。



弗洛西是一隻來自英國倫敦的家貓，牠出生於1995年12月29日。2022年11月10日，牠以26歲316天的高齡被健力士世界紀錄認證為「在世最長壽貓」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

據健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證，目前世界上最長壽的在世貓咪弗洛西（Flossie）迎來了她的30歲生日。（YouTube@Guinness World Records）

世界上最長壽的在世貓咪弗洛西（Flossie）照片：

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儘管年事已高，弗洛西的視力已逐漸退化，但牠依然保持着規律的作息，每天按時起牀進食，並在日常的小睡與輕量活動中安然度過一天。據了解，跟人一樣，貓是否能長壽取決於多方面的因素：包括遺傳基因、環境、生活方式、疾病以及是否受過傷等。

隨着年齡的增長，貓咪會逐漸衰老，其衰老跡象如下：

1. 是貓可能會變得不那麼貪玩，會花更多的時間睡覺；

2. 是體重減輕，常見原因包括糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎臟疾病等等，這些都是影響中年到老年貓的常見疾病。



總之，貓咪的壽命有多長，很大因素取決於我們怎麼養牠。

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