橘貓誤認雪雕貓做同伴！輕摸即斷尾當場嚇呆　網笑：需裝反詐App

喵耳朵今天就是要揭揭短哈，看看貓咪認錯的大烏龍名場面。大家還記得，年前下雪的時候，河南開封的那隻橘貓不？



據悉，是一位大爺在公園的樹上堆了個栩栩如生的「雪貓」，在貓咪的前方，還做了個雪老鼠，看起來是貓咪正在狩獵的姿態，惟妙惟肖的，十分逼真。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雪貓做的太真實把貓咪都吸引過來了：

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這時，一隻路過的流浪橘貓看見了，當場愣住。牠小心翼翼地湊近，反復嗅聞、繞圈觀察，心裏可能還在納悶：「這哥們咋這麼高冷，不怕冷嗎？」最後，牠終於忍不住了，伸出爪子試探了一下，結果「咔嚓」一聲，雪貓的尾巴斷了。

那一刻，大橘愣住了，直接原地「死機」，這兄弟是真的？怎麼還碰瓷呢？兄弟你到底是不是貓？我是不是在做夢？網友紛紛調侃：夥計，又被騙了吧，是時候裝一個反詐APP啦~

貓咪誤將掛件當是同類

近日，河南一位女網友分享，自己和朋友正在街邊擼串，結果偶遇了一隻搞笑的小貓咪~小貓咪幹什麼呢？小貓咪盯上了女子放在椅子的包，準確的講，是看上了上邊的小掛件，一直偷偷摸摸在扒拉，動作十分可愛。

從小貓咪的動作可以看出，牠好像十分想要這個掛件，雖然掛件一動不動，但小可愛的好奇心卻達到了頂點。所以，快，給牠給牠~也有網友說：貓咪一定是認錯了，以為掛件是自己的同胞兄弟呢~

小貓咪盯上了女子放在椅子的包，準確的講，是看上了上邊的小掛件，一直偷偷摸摸在扒拉，動作十分可愛。（微博@東港發布）

貓咪：哥們，你怎麼被拴到這裏了，我這就救你出去哈~不過你怎麼一動不動呢，一點也不主動呀！不過，可能在貓咪的世界裏，只要長得像兄弟，那就是拜把子的交情，這必須得救呀！什麼認錯不認錯的，你不要拆穿我哈，本可愛行走江湖，也是要面子了呢~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】