貓奴窗前貼告示　邀路人隔窗與貓咪互動　孤單愛貓化身社區名寵

在人類的故事中，經常會有愛上一個有家的男人、愛上一個有家的女人這種事發生。

那愛上有家的貓又是怎麼回事？

原來，最近一位網友@瞎活的小李（禪位給貓版）經過一戶人家的窗戶時，看到玻璃上貼了一張紙條，寫上「呼叫白菜，會有小貓出現」。



是不是真的哦？叫一聲「白菜」，真的會有一隻叫「白菜」的貓貓出現？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

窗前告示啟動「貓咪召喚術」

誰會捨得錯過小貓呢？網友馬上對着窗戶叫了幾聲「白菜」。

+ 3

神奇又可愛的一幕馬上出現了，一隻貓貓很快從窗戶下邊冒出來，還喵喵喵地回應着網友的呼叫。

一躍成為社區社交名寵

貓：

你怎麼知道我叫白菜？叫我有什麼事嗎？

可愛的貓貓，可愛的貓貓主人，誰見了都會愛上這隻有家的貓！大家猜測，可能主人平時比較忙，怕貓貓孤單，才想出了這個有趣的辦法吧。貓貓不懂，但是貓貓也因此看到了很多人類朋友啊。

「小貓：怎麼誰都認識我啊？」

「小貓每天睡前：今天有好多人叫本喵嘿嘿。」

「小貓晚上朋友圈: 我是一隻受歡迎的小貓咪哦~」

「咪咪我呀也是名貓了，出去打聽打聽誰不認識我白菜！」

「小貓覺得主人好厲害，朋友好多，大家都認識我。」



不過也有人從貓的角度出發，認為這樣會不會有一點打擾到貓的生活。白菜在家本來準備好好睡一覺，結果剛一躺下，窗外就有人在叫「白菜」。

當第69130個人叫「白菜」後，白菜的狀態：我不行了。還有人曬出，四月份的時候也遇到過白菜，那時白菜正在窗邊曬太陽。但是，當時窗上沒有貼紙，大家還不知道貓叫白菜。不過從封窗和貓咪的樣子來看，當時遇到的肯定是白菜。

相关閲讀：橘貓智商測試慘被騙！一輪狂舔假肉泥舔到懷疑貓生 網民笑到肚痛（點擊連結看全文）

+ 1

揭開「白菜」背後的暖心真相

是誰家的白菜這麼可愛啊，一番摸索後，發現這隻叫白菜的貓還有自己的賬號@窗台上的小白菜。當主人白天在外邊叫白菜時，白菜一秒出現在窗前，然後盯着外邊的鏟屎官。躺在自己的吊牀上繼續盯着鏟屎官，可能白菜有點疑惑：為什麼站在外邊叫我，進來啊，回家呀！

當主人晚上下班回家站在外邊，這時天已黑，一叫白菜，白菜馬上從窗戶下邊露出個腦袋。而且，白菜這時候表現得更加熱情，不僅喵喵喵地回應着鏟屎官，還在吊牀上急得轉圈圈。

貓：

鏟屎的，你終於打獵回來了，快快快，進屋，我等你等了一天了。

看得出來，白菜在家真的很想鏟屎官。同樣，鏟屎官在外邊也很想白菜呀，為了不讓白菜一個貓在家感到無聊，還貼上小紙條讓大家和白菜互動一下。

當鏟屎官不在家的時候，窗戶是關起來的，這樣小貓白菜就不會遇到危險了。

延伸閲讀：貓店長曾離職潛逃 發現流浪日子不好過 回歸化身招財貓街坊超愛（點擊連結看全文）

+ 9

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】