一睜眼見蜘蛛貓掛牆上！原地起跳2米　網民怕爆：砸下來超痛

有貓的日子，時不時就會有驚喜。只不過貓貓給的這些驚喜，有時候會把人嚇到。主人一大早起來就收到了貓貓製造的驚喜，同時也被嚇了一大跳，一睜眼發現家裏的貓咪正爬在牆上，還是自己的正上方，好擔心貓貓掉下來砸到臉上啊！



此時，在下邊的主人默默祈禱，貓貓一定要抓牢啊，千萬別掉下來砸到人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

確實，遇到這種場景，誰見了都害怕。要是貓貓腳一滑，砸到人身上肯定很痛啊！

在貓咪爬在牆上的照片，還以為是一隻小貓。等主人曬出貓咪的近照後，發現其實是一隻大貓啦！這樣如果砸到人身上的話，更痛了。

爬高是貓咪的天性，在野外站在高處的話可以更好地觀察周圍的環境，躲避天敵，有利於生存。雖然現在家貓們生活在家裏後不需要狩獵，也不需要躲避危險了，但貓們還是喜歡藉助家裏的一切東西爬到高處。

跳到空調上，跳到冰箱上，跳到櫃子上，還有貓跳到天花板上......

網民分享家中主子的跳躍爬牆技能

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可不能小瞧了貓，雖然看着體型不如人類大，小小的一隻，但彈跳能力非常強。

一位主人就被家裏的貓咪的跳高能力驚到了，貓咪從牀上跳到衣櫃上，路線就是紅線標註的位置。測量了距離，足足有2米。貓咪原地起跳，就能跳到兩米高？衣櫃上邊空間狹小，但貓貓就喜歡這種狹窄的空間。

貓咪最高能跳多高？一般跟貓咪自身的品種、年齡、身型有關，通常成年健康貓咪的跳躍高度是身高的5-6倍。

貓咪究竟可以跳多高！

不過，有網友對貓咪直接跳到衣櫃上有不同的看法，按照平時對貓咪的了解，認為貓咪不太可能選擇直接跳上去。

當然，不管貓貓怎麼跳上去，都不可否認牠們是優秀的跳高選手。太厲害了，要是人類也有貓咪的這種跳躍能力，那每個人在運動會上都是跳高、跳遠的高手了。

你家貓咪跳到家裏的最高地方是什麼地方呢？

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