貓咪被疑吞下耳機！電線床單遭咬疑曱甴作祟　網笑：真兇都是令郎

養貓時間長了會發現，貓咪不光會玩自己的玩具，牠們還會玩弄家裏的一切東西。有時候，玩着玩着就把一些小東西吃下去了。



鏟屎官@嗶狗小組下樓去丟垃圾，回來發現無線耳機不見了一個，第一反應懷疑是不是貓吃下去了。趕緊把音量調到最大，對貓貓身體各個部位進行監聽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

聽聽喉嚨位置，沒有耳機的聲音。換個方向再聽聽貓貓的肚子，還是沒有聲音。

那無線耳機到底去哪裏了？

無線耳機失蹤疑雲 監聽貓腹尋回原位

最後，在電視櫃下邊找到了那個消失的無線耳機。

被冤枉後的貓貓很無語：

人心中的成見是一座大山！

一旦對什麼東西形成固定的認知，人們再次遇到時都會保持相同的認知，第一反應就會直接懷疑。

電線床單現密麻齒痕 網民列舉「曱甴作祟」罪證

同樣感受到「人心中的成見是一座大山」的還有蟑螂，遇事不決首先就懷疑是不是蟑螂幹的。

網友@82曬出數據線的插頭，問「是不是蟑螂咬的」，因為家裏所有插頭都這樣，都有細細小小的坑，看起來像是蟑螂咬過的痕跡。

牀單上有一些小洞洞，密密麻麻的，會不會也是蟑螂咬的？就連貓咪的零食，蟑螂也想嘗一嘗嗎？

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咬出密密麻麻的洞，密集恐懼症看了都害怕。

也不是沒懷疑過是家裏的貓咪咬的，但看了看貓咪的牙齒，再詢問了貓咪，貓咪不承認是自己咬的。

瑜伽墊紅包無一倖免 高頻損壞引發家政危機

瑜伽墊也被咬，聽說以前蟑螂會半夜出來咬人，所以合理懷疑這瑜伽墊也是蟑螂咬的吧？咬出的洞比較集中，面積也很大，不知道蟑螂花了多少時間才把瑜伽墊咬成這樣。

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家裏還有貓，鏟屎官不想貓貓們碰到蟑螂，怎麼辦呀？

放着雨傘一段時間沒用，再從角落拿起來時發現好像也被蟑螂咬了。這蟑螂很有個性，只盯着一個位置咬。

蟑螂太可惡了，鏟屎官家裏很多東西都被咬了。電線上被蟑螂咬出密密麻麻的小東西。

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百葉窗簾被咬壞了。連紅包也被蟑螂偷偷咬了。

原來蟑螂這麼壞，這讓很多原本沒懷疑蟑螂的鏟屎官也開始懷疑蟑螂了。家裏被咬壞的東西一直沒看到是誰咬的，這回終於知道了真相。

真相大白「辨忠奸」 網民揭穿兇手正是「令郎」

雖然蟑螂被很多人討厭，但也有網友為蟑螂鳴不平，表示這些都不是蟑螂咬的。

「你知道的，我們很少站在蟑螂這一邊。」

「蟑螂：請蒼天辨忠奸！」

「不是蟑螂是令郎！」



哈哈哈，終於還蟑螂清白了！

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】