鏟屎官家中連續出現零錢　以為是財神顯靈　背後真相讓人哭笑不得

近日四川成都有女子拜完財神後家中莫名多次出現零錢，以小金額紙幣為主，正當她感到莫名其妙時，監控還原了真相。



原來是自家橘貓「阿奴」趁鄰居家長期無人居住，多次潛入叼走散落零錢，累計金額達102.5元（人民幣）。女子介紹，橘貓此前習慣叼樹葉、鋼絲球等雜物，後「升級」為叼紙幣，但她沒想到竟然會變身為小偷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

意識到發生什麼事情後，女子就去鄰居家門口貼了道歉紙條，並承諾等他們回來後全額歸還被盜的零錢。此事引發網友關注和熱議，有人稱「招財貓」具象化了；還有人調侃稱得虧貓不認識顏色，要不然只叼紅色的就更好玩了。

但也有人覺得此事有隱患，畢竟錢不是塑料瓶等廢品，實打實有主人，即便是還回去了，一旦後續鄰居再丟失東西，大概第一時間會懷疑到貓頭上，肯定會引起兩家的嫌隙，導致鄰里不和。

【延伸閲讀】沒穿衣服會嚇到貓？實測揭秘貓眼中人類 原來只是奇怪無毛貓👇👇👇

+ 7

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】