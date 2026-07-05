霸氣貓咪把牛槽當牀！遭乳牛誤咬耳仔竟若無其事　畫面引全網爆笑

最近，網上流傳着一段讓人笑到缺氧的視頻。不得不說，貓星人就是無敵，牠們總能憑藉一種「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」的玄學精神，成功佔領高地。



只見視頻中，一隻黑白相間的乳牛貓，舒舒服服地躺在牛食槽裏，那姿勢，簡直比躺在五星級酒店的牀上還愜意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓躺進牛食槽 今天吃飯還有貓耳朵吃：

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而一旁，體格健碩的乳牛，正眼巴巴地看着自己的食物壓在身下，想吃又不敢下嘴，滿臉寫着：「這位大哥，你睡我飯碗裏你還有理了？」最搞笑的是，當乳牛試圖低頭吃草時，不小心咬到了貓耳朵。

結果這位霸道貓貓，不僅沒有逃跑，反而一臉淡定……拍視頻的鏟屎官在旁邊樂到手抖，直言：「看牠那副我也很絕望的認真樣，我真的懷疑牠這輩子的智商，是不是都用來換顏值了！」

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】