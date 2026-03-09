adidas推寵物神級潮服！三條紋風衣經典復刻　主人毛孩似著親子裝

adidas Originals近來將品牌標誌性的運動風格延伸到寵物領域，正式推出「adidas Originals Pet Collection」。這個系列最初在今年春季於中國市場亮相，引起話題後，如今又針對秋冬季帶來全新升級單品，讓毛小孩也成為街頭時尚的一部分。



此次寵物系列完整移植了adidas經典的Three Stripes與Trefoil標誌，並以兼顧設計感與機能性的概念打造，包括寵物專屬的T-shirt、運動套裝、風衣、羽絨背心，甚至連外出用的項圈與寵物揹包都一應俱全。全系列不只顏值在線，也考量到實用層面，例如防潑水材質、舒適剪裁與保暖填充，能應對日常散步與季節轉換的需求。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最吸睛的是，當主人與毛小孩一起穿上同款adidas風衣或連帽上衣時，便能展現出頗具趣味性的「街頭親子裝」氛圍。這不只是單純的寵物單品，而是adidas嘗試將運動與街頭時尚文化延伸到更生活化的領域，讓寵物真正成為潮流家庭的一員。

不過需要注意的是，這個寵物系列目前仍屬於中國市場限定販售，尚未公布全球發售計畫。雖然各地潮流迷與飼主對此熱烈期待，但若想入手，短期內恐怕仍需透過代購或其他管道才有機會取得。

adidas Originals這次的寵物系列，不僅為毛小孩提供了更多穿搭樂趣，也再次展現品牌在運動與生活方式之間靈活轉換的能力。無論是想替寵物添購時髦衣櫥，或是追求與自家毛孩的穿搭默契，都能從這個系列感受到街頭潮流與陪伴生活交織的魅力。

