老師搜違禁品驚見小貓！當場沒收惹爆笑　盤點毛孩亂入校園名場面

貓咪走進校園的故事，想必大家已經聽過或者見過了不少，可是這一件，你肯定沒見過~事情是這樣的，老師在教室查違禁品，學生們舉着手機圍觀，結果下一秒，老師從書包裏搜出了一隻小貓！老師當場懵了：「咋還有小貓」，然後直接揣懷裏準備帶走……



學生靈魂發問：「老師你在搜什麼？我手上這個嗎」，笑到跺腳！這哪是查違禁品，明明是老師來 「收貓」 的吧！網友紛紛調侃：這來搜違禁品肯定是幌子，來帶走小貓咪才一定是真正的目的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪也是「違禁品」老師通通帶走：

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不過，像這樣被貓咪攪亂、在校園發生的貓咪名場面，在全國各地一抓一大把呀！今天咱們就來看點不一樣的。這不，直接切入大學的課堂：上百人的階梯教室，教授正在認真的點名，大家規規矩矩地喊「到」，氣氛平穩又無聊。

小貓咪能有什麼壞心思？只想幫你答到：

就在這時候，一個靠窗坐的男生，邊上的帆布包裏露出半個貓腦袋，當教授唸到他的名字時，男生剛要張口——「喵——！」一聲清脆、響亮、理直氣壯的貓叫，瞬間讓整間教室驚到了。

結果，那必然是教室所有的目光全部扭了頭：看起來是想聚焦那個男生，其實都是在找那隻「答到」的小可愛。男孩子驚到只好趕緊捂住帆布袋，第二聲「喵」被瞬間阻擋，貓主子那只能是懵逼啦，恨不得來一句：我這不是幫你答到呢？嗨，人類太難伺候啦！

結果，那男生必然是順利過關，有一隻這麼會應對點名的小可愛在身邊，教授只會被輕鬆拿捏。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】