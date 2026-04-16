主子貓窩變真路障！鏟屎官棄置竟被撿去重用　網民：這路障好萌！

貓咪點點@點老大有一個路障貓窩，使用方法就像下邊這樣，可以趴在裏邊，也可以在裏邊磨爪子。



最近，這個路障貓窩舊了，鏟屎官就把貓窩扔了。沒想到物業把路障貓窩撿了去，真的在當路障用。哈哈哈，一點沒浪費，這個路障貓窩也算物盡其用了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主子的路障貓窩。（小紅書＠點老大）

點擊圖片看這路障貓窩實際大小，以及小貓咪可愛生活照：

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不知道的人一看這個路障，怎麼越看越可愛呢，還軟軟的。

網友的評論也超好笑▼▼▼

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