貓咪導遊被投訴　帶入死胡同還要零食小費　真實身份是電工喵師傅

刷到一位網友遊玩的帖子，帖子中讓大家避雷惠山古鎮導遊，說這個導遊極其不專業，全程不講解，就只是帶着人走。埋頭走在前邊，完全不顧後邊跟着的遊客。



走在路上開小差，看到喜歡的石頭過去蹭一蹭，標記一下氣味。標記好石頭，什麼話都不說，又繼續往前走。走着走着，竟然把人帶去死胡同，前邊一堵牆攔着，沒路了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

喵：對我的安排有什麼不滿意嗎?（小紅書@劉魚yu。）

貓咪導遊一言不發就帶人往死衚衕走：

+ 5

就這服務質量和服務態度，導遊還要求付工資。最後網友掏出隨身帶的食物，支付給了導遊。你們說，遇到這樣的導遊是不是很生氣？

但是，當大家看完後，發現這一切可能是個誤會，因為小貓不是導遊，而是電工。遊客以為小貓帶人去死胡同，其實小貓只是自己去做電路維修。

小貓電工：避雷惠山古鎮個別遊客跟蹤騷擾，我都沒辦法好好工作了！

【延伸閲讀】主子貓窩變真路障！鏟屎官棄置竟被撿去重用 網民：這路障好萌！（點擊連結看全文）

+ 7

【延伸閲讀】貓咪「帶壞」人類寶寶鑽抽屜 媽媽急封鎖現場 模仿畫面超萌（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】