貓咪「帶壞」人類寶寶鑽抽屜　媽媽急封鎖現場　模仿畫面超萌

如果家裏有小孩，同時也有貓的，那一定要注意了。因為小貓會使用自己的教育方式，來教導出一位合格的小寶寶。



網友@dzdz_az家的小貓，非常喜歡窩在電視下方，尤其是抽屜裏面。網友之前一直都沒怎麼在意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直到這天早上，她發現自己的寶寶也坐進了抽屜裏，而當事小貓就在旁邊，很難不懷疑是這個小傢伙告訴小BB的。

貓咪：「這裏很好玩，你坐進去試試。」

人類寶寶：「好的！」



雖然兩個小傢伙很可愛，但因為電視櫃的品質一般，抽屜很容易掉落造成危險。於是小貓的抽屜被這樣被殘酷地奪走了哈哈。

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小貓之所以能夠影響人類，很大程度上也源於大家喜歡和愛，畢竟要是不在意，怎可能影響到我們。

所以，貓咪的入侵，我心甘情願。人和貓，是雙向奔赴沒錯了~

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