狗媽聯手主人騙小狗進籠子！無情轉身秒關門 出賣親生骨肉惹爆笑
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
狗狗當媽媽後會發生什麼事情呢？刷到了一個賊好笑的視頻。這天，狗媽媽和主人聯手，想要把小狗寶騙進籠子裏。狗媽媽率先進入籠子，在前面引導，用鼻子把狗寶蹭到了角落裏。
而主人呢，則在外面時刻準備着，只等「獵物」上鈎。終於，在一人一狗的努力下，小狗寶成功被騙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗媽媽一套操作行雲流水把小狗騙進籠子：
+3
下一秒，只見狗媽媽一個瀟灑轉身，沒有絲毫猶豫的離開。而早已等候多時的主人則順勢關上籠子，她們全程沒有一句交流，動作卻一氣呵成。這套操作，給狗寶都整懵了……
評論區笑嘻嘻：
「哈哈哈，那大狗煩的一秒都不帶停留的，直接出來！」
「這眼神，擺明了只恨人不恨媽。」
「狗媽還用嘴筒子拱了小狗一下，像是在告訴它這邊進。」
「小狗：吃一塹，吃一塹，吃一塹，吃一塹。」
「狗：騙人是小狗，我是狗你呢？」
「狗生第一課：反詐。」
後續，主人表示，自己和狗媽媽每天都會這樣騙小狗寶進籠子，而且每次都可以成功，畢竟，孩子還小，還沒長腦子哈哈哈！
【延伸閱讀】真實版史努比現身！激似度100%爆紅 身世曝光竟是牧羊貴婦狗（點擊連結看全文）
+6
北方貓咪玩雪超興奮 踏雪尋梅變直插雪堆 盤點喵星人爆笑名場面這才是親生！一人一狗單車出巡 燦爛笑容「神同步」如倒模兩隻流浪狗突襲小黑貓 白貓直接霸氣護友 畫面引無數網友點讚帶狗回鄉過年變折磨？貴婦犬搭車10小時攰到面容扭曲 附防暈攻略
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】