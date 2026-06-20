狗媽聯手主人騙小狗進籠子！無情轉身秒關門　出賣親生骨肉惹爆笑

狗狗當媽媽後會發生什麼事情呢？刷到了一個賊好笑的視頻。這天，狗媽媽和主人聯手，想要把小狗寶騙進籠子裏。狗媽媽率先進入籠子，在前面引導，用鼻子把狗寶蹭到了角落裏。



而主人呢，則在外面時刻準備着，只等「獵物」上鈎。終於，在一人一狗的努力下，小狗寶成功被騙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，狗媽媽和主人聯手，想要把小狗寶騙進籠子裏。（抖音@希日呼蘭）

狗媽媽一套操作行雲流水把小狗騙進籠子：

+ 3

下一秒，只見狗媽媽一個瀟灑轉身，沒有絲毫猶豫的離開。而早已等候多時的主人則順勢關上籠子，她們全程沒有一句交流，動作卻一氣呵成。這套操作，給狗寶都整懵了……

評論區笑嘻嘻：

「哈哈哈，那大狗煩的一秒都不帶停留的，直接出來！」

「這眼神，擺明了只恨人不恨媽。」

「狗媽還用嘴筒子拱了小狗一下，像是在告訴它這邊進。」

「小狗：吃一塹，吃一塹，吃一塹，吃一塹。」

「狗：騙人是小狗，我是狗你呢？」

「狗生第一課：反詐。」



後續，主人表示，自己和狗媽媽每天都會這樣騙小狗寶進籠子，而且每次都可以成功，畢竟，孩子還小，還沒長腦子哈哈哈！

【延伸閱讀】真實版史努比現身！激似度100%爆紅 身世曝光竟是牧羊貴婦狗（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】