真實版史努比現身！激似度100%爆紅　身世曝光竟是牧羊貴婦狗

充滿自信、愛幻想的史努比（Snoopy），自 1950 年代在美國漫畫家查爾斯舒茲（Charles Schulz）筆下誕生以來，陪伴全球讀者超過 75 年，是世界上最具代表性的狗狗之一。



沒想到在現實世界中，竟出現一隻外型幾乎「神還原」史努比的狗狗，在社群平台迅速爆紅，讓無數網友驚呼：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

史努比真的存在！

這就是Snoopy的真實版？點擊圖片看看牠有多可愛：

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神似史努比的狗狗 Bayley 在美國爆紅

這隻在美國社群平台掀起話題的狗狗名叫 Bayley（貝里），牠擁有蓬鬆的白色捲毛、垂落的黑色雙耳，以及一顆圓滾滾的黑鼻子，外型與史努比相似度極高，彷彿漫畫角色走進現實世界，因此被網友封為「真實版史努比」。

雖然史努比在漫畫中設定為米格魯犬（Beagle），但 Bayley 的身世其實大不相同。牠是由 英國古代牧羊犬與迷你貴婦狗混種而成的「牧羊貴婦狗」，意外擁有與史努比相近的經典黑白配色與柔軟毛髮，也讓牠在鏡頭前格外搶眼。

「牧羊貴婦狗」Bayley，神似史努比（Instagram@bayley.sheepadoodle）

Bayley天生鏡頭感十足，IG 吸粉超過 45 萬

Bayley 不僅外型討喜，還非常「上鏡」。在主人替牠拍攝的照片與影片中，可以看到牠冷靜直視鏡頭、表情呆萌，彷彿天生就知道怎麼擄獲人心。網友紛紛朝聖留言直呼：

「天啊！這根本是真實版史努比」、

「原來史努比不是畫出來的」、

「根本是雙胞胎」、

「好想抱緊處理」、

「可愛到犯規！」



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