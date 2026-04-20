貓咪做跑腿一臉幽怨 親自送鑰匙回家 網友：養隻貓都比你有用
撰文：有喵青年
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有時不得不感嘆，養貓的「用處」真的太多啦！小姐姐帶女兒回老家，準備給媽媽一個驚喜，就沒事先通知媽媽行程。等到了門口才發現，大門緊鎖，家裏沒人，就只好打了個電話。
老媽說她出去給菜澆水去了，這就叫跑腿給她送鑰匙。小姐姐還挺驚奇，心想這村裏還挺與時俱進的，都有跑腿業務啦！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
過了一會兒，小姐姐沒等來跑腿小哥，卻遠遠看到自家的貓咪，蹦躂蹦躂往她這跑了過來。走近一看，才發現貓咪脖子上還掛着家門鑰匙！原來老媽說的「跑腿」，是指家裏的小貓咪啊！
現在才知道，養貓千日用在一時是這樣理解：
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貓一臉幽怨：一天天的什麼事幹不好，回來也不知道提前打個電話，地裏可多活了！你最好給我帶了城裏的貓糧凍乾！
網友：
千萬別讓我媽刷到！不然她該說貓都比你聽話，比你有用，養隻貓都比養你好了！
雖說也不是每隻貓都這麼聰明，但總歸能幫上忙！
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