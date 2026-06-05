狗狗越獄獲救超感恩！下秒慘遭連環反轉硬塞回去　絕望掙扎惹爆笑

博主回家路上遇到了一隻被卡住的小狗，有些擔心，便立馬靠邊停車過去幫忙。小狗似乎也知道對方是來幫助自己的，努力扒拉着牆壁。



而當成功脱困後，小狗也並沒有着急離開，而是安靜的坐在旁邊，搖着尾巴表示感謝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗好不容易「越獄」成功又被送回去：

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可就在這時，博主的同伴突然猜測小狗可能是自己越獄的，擔心這樣下去牠會跑丟，於是，便想着把牠送回去。

過程中，小狗不停掙扎，用爪子蹬着牆壁，可即便用盡全身的力氣表示拒絕也寡不敵眾，被再次送了回去。

回去，還是不回去，這是個問題……

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