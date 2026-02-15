拉布拉多扮藏獒博眼球？這場「角色扮演秀」引發熱議讓人哭笑不得

近日，一段影片在網路上瘋傳，笑翻不少網友！原來在西藏某個景區，有遊客驚覺自己花錢合影的「兇猛藏獒」，竟然只是一隻乖萌的拉布拉多，還被戴上蓬鬆毛領硬裝成「猛犬」博眼球。



這場堪稱毛毛界的「角色扮演秀」曝光後，引爆熱議，不少人哭笑不得，直呼：「這根本是披著獒皮的汪星人啊！」近日一名遊客張女士在西藏羊卓雍措景區（羊湖）驚見「藏獒合影」竟是拉布拉多假扮，拍下影片上傳網路瞬間引發熱議。

在西藏某個景區，有遊客驚覺自己花錢合影的「兇猛藏獒」，竟然只是一隻乖萌的拉布拉多。（抖音@平乡县米小粒童装童鞋）

影片中她笑問：

你不是一隻拉布拉多套了個圈嗎？

狗主人察覺被發現，還試圖拍掉毛領、拉緊狗繩掩飾。影片曝光後，網友們瘋狂曬照，發現自己也曾與這隻「拉布拉多獒」合影，笑稱「突然覺得自己很傻」。有網友指出，藏獒兇猛難養、成本高，而拉布拉多性格溫馴又好控制，套上仿藏獒鬃毛圍脖就能完美偽裝，成為低成本替身，也讓這場「狗界變裝秀」讓人哭笑不得。

影片曝光後，網友們瘋狂曬照：

+ 4

西藏景區出現「拉布拉多獒」的影片掀起熱議，網友紛紛開啟玩笑模式。有人笑稱這隻狗根本是「職場老油條」，套個毛領就敢頂著藏獒的頭銜，簡直是「簡歷造假界的天花板」。也有人調侃：

拉布拉多表示：他們說有薪水我就來了，不問崗位、不挑任務。

延伸閱讀：

2024 5 個「避暑國家」推薦：北海道、夏威夷⋯不但氣溫涼爽還景色超美！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】