狗狗天生委屈樣沒人要！見人秒收腳扮乖 網民笑：像極上課被點名
撰文：狗與愛的世界
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博主發視頻分享了一隻半個月都沒人要的小狗，原因則是大家都嫌棄牠長得太窩囊。博主表示，每次看到有人來，牠都會馬上抬頭，努力裝出一副很精神的樣子。
該說不說，確實不像演的。從畫面中可以看到，小狗低着腦袋，本想翹起腳腳來撓撓癢癢，但看到自己被手機拍，立馬就又悄悄的把腳放下了……
小狗長得太窩囊竟沒人要：
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評論區辣評：
「跟我不會回答問題的學生一模一樣。」
「就網上說說吧，現實誰不想擁有一個窩囊小狗啊，不招災不惹禍滴。」
「牠長得好像我的刀盾啊。」
「看得出來很受寵，吃成這樣了都。」
「我家狗就是的，從小就愁眉苦臉的，好像上輩子是被人冤枉的。」
「說實話，我有社恐，我不敢養這樣的狗。怕出去遛狗大家都看着我倆。」
「最喜歡擼這種可憐兮兮的狗，牠越窩囊我越興奮。」
「我家的也很窩囊。」
嗚嗚嗚小狗快來貼貼～
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