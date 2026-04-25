西摩將包紮紗布當炸雞腿！對受傷手指猛流口水 逼受傷主人要護食
撰文：狗與愛的世界
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有些狗狗也太貪吃了吧！網友的手意外受傷，於是，便去醫院縫了4針，回家時也緊遵醫囑，高舉手指。
結果沒想到的是，家裏的狗子看到後卻誤以為主人手裏拿了個大雞腿，牠興奮了，立馬就湊了上去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
西摩犬把受傷的手指，看成是炸雞了：
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博主無奈極了，只能一邊高舉着手指，一邊用手肘抵禦狗子的靠近，算是徹底沒招了......
可以明顯的看出來，狗子關心的眼淚已經從嘴角流了出來：
藏雞腿被我發現了，是吧！
吃瓜群眾一整個爆笑：
「這次媽媽居然在護食，說明一定超級美味～」
「現在理解那句話了吧：不愛你的人，你上吊了他還以為你在盪鞦韆。」
「就像我孕吐一樣，牠老在廁所門口等着我，我說牠關心我，我老公說牠等着吃呢。」
「君問歸期未有期，媽媽變成肯德基。」
「你今晚睡覺可得把手藏好了！」
「狗狗眼裏。」
孩子雖然饞，但是牠也是真傻啊哈哈哈！
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