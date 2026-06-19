狗媽媽狂奔8公里探孩子超感動！臨走竟清空狗糧 小狗當場傻眼
撰文：狗與愛的世界
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博主發視頻表示，狗媽媽跑了8公里來到家裏，只為了可以看望自己的孩子。真挺感動的，這就是母愛的偉大，而搞笑的是，狗媽媽臨走時，還不忘把孩子的飯給吃了……
而小狗呢，則是呆呆的坐在一邊，搖頭晃腦四處張望。
狗狗看著媽媽吃著自己的飯一臉茫然：
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狗媽：「小屁孩剩這麼多，你不吃媽吃！」
小狗：「……我還沒開吃！」
評論區辣評：
「過來8公里，回去再8公里，不要說人，就是狗也得餓的胸貼後背吧。」
「狗媽：孩啊，嚼嚼嚼..你家，嚼嚼嚼……你家，嚼嚼嚼……你家就吃白飯呀！小狗：媽，你細嚼慢咽，有肉粒別吞了……」
「小狗：看什麼呀老登～還不快去給我媽炒倆菜！」
「狗媽：窮人家的飯不能吃，吃了就把你掛網上！」
「小狗：其實你不用天天來看我的。」
事後，博主表示，狗媽媽當時吃的是骨湯豬肉飯，離開時也打包了一塊肉骨頭。該說不說，娘家來人，必須管飯！
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