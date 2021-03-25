撰文： 敏兒 最後更新日期： 2021-03-25 07:05

胖胖呆呆的小鬆獅犬可說是人見人愛，但台灣一名狠心男主人卻竟然將牠遺棄在寵物酒店，連串藉口拒絕領回，最後更人間蒸發。店主蒙受金錢損失之餘，還是為小鬆獅命運着急。

（中天新聞片段截圖）

遇上賤男飼主的是台灣「Dada寵物客棧-左營店」，負責人向傳媒講述了賤男如何欺騙店方讓小狗入住，其後又搬出各種離譜理由拒絕現身👇👇👇詳細事件經過及小鬆獅最後去向，請看下圖👇👇👇

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寵物酒店負責人承受了金錢損失之餘，還要為小鬆獅命運操心，她在facebook上表示：「我還為了（小鬆獅）可能進收容所哭了！我怎麼捨得！還好有家長願意收養， （否則）就沒機會看到外面世界。」小鬆獅不幸地遇到了賤男主人，又幸運地遇到好心的店主，祝福牠有個幸福未來，也感謝店主的無私付出。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前家中13歲臘腸狗「寶寶」器官老化突然離世，爸爸竟然擅自將遺體放到河流，之後才告知女兒，因她不是與家人同住，所以無法第一時間阻止事件發生。主人感到憤怒難過，從台中搭車回鄉，沿著溪流走46km，希望打撈愛犬遺體，結果令人心酸。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中14歲約瑟爹利「健寶」年初離世，即使狗狗的肉身已不在身邊，媽媽仍確信牠的靈魂沒有遠離。早前她與家人到動物園遊玩，兩歲半的姪女一見到她就不停叫健寶的英文名「Jumbo」，媽媽非常錯愕，指姪女一年來都沒看過狗狗，而且當時她年紀尚幼，還不太會說話。事件令她不禁聯想起早上出門前，對著愛犬骨灰說的話......▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

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