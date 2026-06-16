熟客狗狗暴衝秒拉走爸爸 寵物店兒子懵然不知笑問：還回來吃飯嗎
撰文：狗與愛的世界
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這天，寵物店小哥在店裏時，突然感覺一個人影飄過，再定睛一看，客人的狗竟然拽着他老爸一溜煙的衝出了門。
小哥都懵了，表示當天特別特別忙，都一點多了才做好飯，於是，便大聲問道：「幹什麼去啊？還回來吃飯不？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗想出去玩的心再也按捺不住：
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後來，小哥的老媽也從裏面走了出來。二人滿心疑惑，尋思到底發生什麼事了，老爸出去的這麼着急：
「剛才誰呀？」
「我爸呀！」
「幹什麼去了？」
「不知道啊！剛才走得成着急了，我問他回來吃不吃飯了，他也不告訴我！」
後來，一人一狗終於回來了，這才得知，是因為狗子暴衝，老爸才被拽了出去。玩了一趟的狗子也累壞了，趕緊趴在地上緊急「充電」。而老爸呢，中午飯沒趕上，又累又餓，一生體面的他只能開玩笑表示剛才是出去玩了，說話都嘴瓢了……
評論區一整個爆笑：
「叔都來不及求救了，你還問他回來吃飯不。」
「以前覺得還回來吃飯不是純搞笑，今天才發現是純問候！」
「你爸趴下你都得給蓋個被子說睡的快。」
「叔叔還挺年輕啊，狗都喘成那樣了，叔叔給人一種衣角微髒的感覺。」
「爆衝的大狗狗，飛跑出去的爹，只想着乾飯的兒子和一臉懵逼的媽。」
「狗狗主人：下次還送他家洗，還陪玩！」
PS：面對喜歡暴衝的狗狗，需要充足的耐心，採用正向引導，避免暴力制止！
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