貓咪飲水整塊面浸落去疑觸電！測電後揭爆笑真相　網笑：純粹太蠢

最近，一隻貓咪憑着「喝水姿勢」在網上火出了圈，還讓不少網友捏了把汗大家都以為牠被飲水機電到了，直到博主@咕咕闖職場（貪吃版）放出後續，才發現原來是場「可愛烏龍」！



事情要從一條抖音視頻說起。博主原本只是隨手拍了段自家貓咪喝水的畫面，配文「我以為我看錯了，誰家貓會這樣喝水啊！」視頻裏，貓咪既不用舌頭舔，也不用爪子扒，反而把整張臉埋進飲水機的水盆裏，一動不動的樣子，乍一看像極了被漏電的設備「電麻」，連掙扎的力氣都沒有。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這條視頻一發布，評論區瞬間炸開了鍋。網友們紛紛留言提醒博主：「快看看飲水機是不是漏電了！」「來你看看這像不像被電的直抽抽。」大家你一言我一語，都在為貓咪的安全着急，還有人分享起「電器漏電傷寵」的案例，生怕這隻小貓咪出事。

大家都擔心貓咪是不是因為漏電才這樣的：

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面對滿屏的關心，博主也不敢怠慢，立馬給飲水機斷了電，還專門拍了一條「後續視頻」澄清。視頻裏，博主拿着電筆對着飲水機反覆測試，鏡頭特意對準電筆屏幕，全程沒有任何漏電提示。

為了讓大家徹底放心，她還找物業大哥借了一支電筆，結果還是一樣：完全沒漏電。

用電筆測試也沒有漏電：

更有意思的是，博主還曬出了家裏其他兩隻貓咪的喝水畫面，牠們都規規矩矩用舌頭舔水，只有這隻貓咪，依然執着地把臉埋進水裏，喝完還能自己慢悠悠抬起頭，精神得很。

「不是被電抽抽了起不來，是牠就喜歡這麼喝！」博主哭笑不得地解釋，當初發視頻只是覺得貓咪的姿勢太特別、太可愛，沒想到會引發這麼大的誤會。

至於有網友質疑「明知道漏電還博流量」，博主也認真回應：第一條視頻發布時，評論區只有一條留言，根本沒人提漏電的事，後來視頻火了才收到大量提醒，自己也是第一時間處理，絕不可能拿貓咪的安全開玩笑。

現在誤會解開，大家終於放下心來，畫風也從「擔心焦慮」變成了「瘋狂擼貓」。有網友調侃：

「太好了沒被電，就是純傻！」

「還不如漏電呢哈哈哈哈哈！」

「我給主包道歉，sorry，我實在是，沒想到令郎如此愚蠢！」



網友們調侃的評論：

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不得不說，貓咪這波「迷惑行為」確實夠特別別人喝水靠技巧，牠喝水靠「勇氣」，用一張臉詮釋了什麼叫「愛喝不喝，主打一個隨性」。也多虧了網友們的熱心提醒和博主的及時澄清，才讓這場「漏電烏龍」變成了温暖又搞笑的小插曲。

最後也提醒各位養寵人，家裏的電器設備確實要定期檢查，避免漏電風險，但偶爾遇到寵物的「迷惑行為」，也別着急下結論，說不定下一秒就會被牠們的可愛「打臉」哦！你們家的寵物有過什麼讓人哭笑不得的奇葩姿勢嗎？歡迎在評論區分享。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】