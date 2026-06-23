主人伏地狗吠測護食！薩摩耶嚇壞彈開　網民笑爆：原來護食係主人

我確定，和狗狗在一起的每一刻，都很快樂！這天，博主想要測試一下自家薩摩耶究竟護不護食。她靈機一動，想了個好主意。博主趴在狗碗前，而狗狗呢，則是面無表情的在後面看着。



突然，博主發出了「汪」的一聲，小傢伙瞬間就被嚇了一個激靈，表情也是特別無奈，只能緊緊的貼在窗簾旁邊。後來，博主再次「汪」了一聲。這下好了，直接給狗狗驚的原地跳了起來，牠連連後退，企圖遠離主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗不護食 主人反而護食哈哈哈：

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搞笑的是，狗狗全程都沒有靠近食物，沒有一絲一毫想搶的意思……

評論區辣評：

「狗：小病就去治，大病就去死！」

「狗：測試成功，她確實護食家人們！」

「行了，下次有屎，你吃尖尖。」

「多冒昧呀，你想吃就吃唄，還整這出。」

「狗：這人不能咬狗吧！」

「明顯護食，鑑定完畢，對了姐妹，帶獸耳的白色睡衣哪買的？」

「幫你看了一下，白的不護食黑的要格外注意。」



第一次，見到會上網的薩摩耶誒～

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】