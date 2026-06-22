閨蜜失戀醉臥狗床求結拜！西摩犬超配合陪喊　網嘲笑：復合咬死你

網友的閨蜜失戀了，半夜跑到自己家喝酒，喝醉了後，還非要賴在狗窩裏睡覺，說什麼都不肯走。小狗被強行抱在懷裏，雖然一直被閨蜜質問「你怎麼不說話呀」，卻還是笑嘻嘻的待在那裏，沒有掙脱。



後來，閨蜜說自己跟小狗很合得來，非要拉着牠義結金蘭，怎麼攔都攔不住。搞笑的是，小狗也很配合，一人一狗對着拜了三次。最後，網友實在是看不下去了，出門去買了蜂蜜，結果沒想到的是，回來後，天都塌了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

閨蜜喝醉酒非要和狗狗結拜：

+ 3

第二天閨蜜和狗狗說她復合了 給狗狗氣壞了：

+ 6

閨蜜崩潰大哭，小狗也被影響了情緒，跟着仰天長嘯，甚至，為了安慰對方，也哭了出來……吃瓜群眾驚呆了：

「這一刻，鬼哭狼嚎具象化了。」

「狗不理解但開團秒跟。」

「鄰居家的天塌了，半夜三更女鬼撕心裂肺伴着惡狼咆哮...哈哈哈哈又驚悚又搞笑！」

「薩摩耶（西摩犬）：姐妹，我懂你！」

「狗子：今晚你哭我不挑你理，你要是明天睡醒敢和好，你就看我咬不咬你就完事了！」

「保持友誼的秘訣就是第二天絕不復盤。」



怪不得要和小狗義結金蘭，小狗甚至可以一起哭，真的很合！得！來！

【延伸閲讀】狗狗打針極記仇！連續8年日日去獸醫診所狂吠維權 網笑純屬醫鬧（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】