閨蜜失戀醉臥狗床求結拜！西摩犬超配合陪喊 網嘲笑：復合咬死你
撰文：狗與愛的世界
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網友的閨蜜失戀了，半夜跑到自己家喝酒，喝醉了後，還非要賴在狗窩裏睡覺，說什麼都不肯走。小狗被強行抱在懷裏，雖然一直被閨蜜質問「你怎麼不說話呀」，卻還是笑嘻嘻的待在那裏，沒有掙脱。
後來，閨蜜說自己跟小狗很合得來，非要拉着牠義結金蘭，怎麼攔都攔不住。搞笑的是，小狗也很配合，一人一狗對着拜了三次。最後，網友實在是看不下去了，出門去買了蜂蜜，結果沒想到的是，回來後，天都塌了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
閨蜜喝醉酒非要和狗狗結拜：
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第二天閨蜜和狗狗說她復合了 給狗狗氣壞了：
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閨蜜崩潰大哭，小狗也被影響了情緒，跟着仰天長嘯，甚至，為了安慰對方，也哭了出來……吃瓜群眾驚呆了：
「這一刻，鬼哭狼嚎具象化了。」
「狗不理解但開團秒跟。」
「鄰居家的天塌了，半夜三更女鬼撕心裂肺伴着惡狼咆哮...哈哈哈哈又驚悚又搞笑！」
「薩摩耶（西摩犬）：姐妹，我懂你！」
「狗子：今晚你哭我不挑你理，你要是明天睡醒敢和好，你就看我咬不咬你就完事了！」
「保持友誼的秘訣就是第二天絕不復盤。」
怪不得要和小狗義結金蘭，小狗甚至可以一起哭，真的很合！得！來！
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