狗狗食飯嚇到彈開？驚覺尿墊包裝印西摩犬　網笑：似被紙紮人望住

這天，博主發現小狗吃飯時，一直保持着一個警惕且很有偷感的姿勢。牠每吃一口，就要向後躲一下，看起來就像是隨時準備好要逃命一般。博主疑惑了很久，直到，以小狗的視角觀察後，才終於發現了真相。



原來，小狗飯盆前放了一包寵物尿墊，而包裝袋上呢，則印着一隻西摩犬。因此，在小狗的視角裏，只要自己吃飯就會出現一隻笑兮兮的西摩犬，牠也不動也不吃，就那樣呆呆的看着……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主發現小狗吃飯時，一直保持着一個警惕且很有偷感的姿勢。（抖音＠doki.）

狗子大膽子小 被袋子上的西摩犬嚇到不敢吃飯：

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評論區直接笑噴：

「每次都實在餓的不行了，才敢過來偷點飯吃。」

「《對你微笑純屬警告》」

「《還好在牠餓死之前發現了原因》哈哈哈哈～把我牙笑掉了～放轉轉二手出了～哈哈哈哈！」

「在害怕和吃之間選擇了害怕的吃。」

「牠還以為這個飯是西摩犬的，不知道是牠自己的，每次餓的不行了才敢去吃兩口。」

「這樣也敢吃的也是個饞鬼了。」

「就比如咱們人類吃飯對面有一個紙紮人看着你。」

「打印這個照片貼上再看看牠吃不吃。」



後續，博主表示，小狗之前都是正常吃飯的，而那個袋子也一直都在那裏，只不過這次被牠注意到了，才會這麼害怕……

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