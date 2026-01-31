貓咪看《獅子王》反差萌　為救辛巴想鑽電視　遇見刀疤竟有這反應

當代家貓，早已不滿足於吃喝拉撒。牠們開始欣賞藝術，品鑑電影，甚至試圖干涉劇情……



刷到博主@喵喵觀察員小左分享的小貓看《獅子王》視頻，——誰能想到，一隻小貓咪看劇能比人還入戲，前一秒急得想鑽進電視幫忙，下一秒卻因為「反派」刀疤登場，立馬慫到跑路，這反差萌簡直要把人的心都萌化了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

影片裏，小貓蹲在電視前，兩隻前爪扒着電視櫃邊緣，圓溜溜的眼睛死死盯着屏幕。那會兒《獅子王》正演到緊張的情節，小貓的耳朵豎得筆直，尾巴時不時輕輕甩動~

小貓嘴裏還發出細碎的「喵喵」聲，轉頭呼叫麻麻，彷彿在說：「媽媽，你快來救救牠！」

我盯着屏幕裏小貓的樣子，忍不住想起自己看劇時的模樣——遇到主角受到危險，總忍不住跟着着急，恨不得衝進劇情裏幫一把！

沒成想，小貓咪居然也有同款「共情力」！看牠那急得小身子都繃緊的樣子，誰能不說一句「小貓真是個熱心腸的小傢伙」？評論區裏網友也紛紛留言：「小貓也太可愛了吧，還知道要幫忙！」「這共情能力，比我對象還強！」

+ 2

可誰能想到，劇情一轉，反派刀疤一登場，小貓的反應直接來了個180度大反轉！原本還繃緊身子想「救場」的小貓，耳朵瞬間耷拉下來，尾巴也收了回去。

牠盯着屏幕裏的刀疤看了兩秒，像是在評估「敵人實力」，隨後毫不猶豫地往後退了兩步，接着轉身就走，動作一氣呵成，連一絲猶豫都沒有。

網友們也被小貓的反差逗樂了，評論區瞬間變成歡樂的海洋：「小貓：我只是一隻小貓咪，刀疤這種級別的反派，還是交給別人吧！」「前面有多着急，後面就有多慫，小貓你可太會了！」

還有人調侃：「小貓是不是以為刀疤能從電視裏出來啊，不然怎麼跑這麼快！」

+ 6

其實仔細想想，小貓的反應也很正常嘛。畢竟牠只是一隻小貓咪，看到緊張的劇情會共情，想幫忙是真的；看到兇巴巴的刀疤會害怕，想躲起來也是真的。這種真實又可愛的反差，不正是小貓咪最討人喜歡的地方嗎？

至於小貓是真着急還是假仗義，其實根本不重要啦！畢竟，能給我們帶來這麼多歡樂的小貓咪，就算偶爾「慫」一下，也是最可愛的小寶貝呀！

延伸閲讀：貓媽媽轉身餵奶反應超有趣！打工人式逃工行為 像極大家職場寫照（點擊連結看全文）

+ 6

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】