貓貓上演「真假美猴王」！主人認錯毛孩　原住民和外來咪當場對質

當你把別人家的貓當成自己的貓抓了回來，會發生點什麼呢？河南省安陽市一網友爆料，平常自己家的小貓咪基本不出門，一天早上關門的時候，看到小貓咪在外邊，就趕緊抱了回去。



然後，下午出門在樓道，又看到一隻一模一樣的，以為是自己家的貓咪，又抱了回去，結果……發現家裏有一隻啦：「媽呀，這是拎錯了，好尷尬，兩貓撞臉了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片齊來看看網民是如何認錯自家貓咪的趣事：

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視頻中顯示，女士笑着給貓貓道歉：「對不起，對不起」，還拿出了自家的寵物零食。那既然來都來了，吃一頓再走吧！真的是又好笑又有愛~不過問題來了，到底哪一隻是自己家的呢？你別認錯了哈！

網友也趕緊提醒：「看清楚一點，不要家裏現在那只是別人家的，後面領回來的那隻才是自家的，又放走了」。

哈哈哈抓錯這事看起來很巧合，不過竟然哪裏都一樣，你看國外抓錯的這隻，那是真錯了，更尷尬呢！差點笑不活了……

只見這男子，抱着一隻貓咪就坐在了沙發上，還很自然的打開了電視機……問題是還很沉醉，和貓咪對話了起來：「你想看什麼節目呢？」這時，後邊的女友說話了，指着外邊的貓：「快看快看，外邊也有一隻貓。」

男子：「長得和咱家雷達（貓咪）竟然一樣呢？」

女子：「雷達，那是你兄弟嗎？」



然後倆人開始仔細看了，對着外邊看看，對着懷裏的貓咪看看，反覆反覆。把貓主子也給看懵逼了：我是誰？你倆是誰啊？你倆到底在看什麼……

終於，終於……女子對着男子懷中的貓咪發出驚呼：哎呦我去，你誰啊？哈哈哈哈，外邊那隻才是咱們的雷達啊，弄錯了。

把大哥也給搞蒙圈了，直呼貓咪為大哥，還想問牠到底咋進來的，最後，只好把牠放走了。問題是把自己家的貓主子晾在外邊，瑟瑟發抖……是不是自己的貓咪都呆傻了，這真的是尷尬了。

雷達：

你們有新的毛孩子？我有句話不知當講不當講：￥#@&*~

隨後，男子也曬出這隻抱錯的貓咪和自家雷達的照片~

所以網友都發出了疑問，這真的像嗎？真的像嗎？終究是錯付了啊。隨後男子說，下次找貓看來得戴上眼鏡啦，因為附近經常有一些貓在玩耍，害怕再弄錯了。而且還讓假雷達在自家呆了差不多3個小時呢，竟然都沒發現，哈哈哈哈，把自己都弄笑了。

看完了故事，也笑的差不多啦，喵耳朵表示近視眼真的是這樣的，笑話不斷……所以，大家以後可得注意啦，別把別人家的貓咪抱回了家。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】