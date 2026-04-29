貓咪打架帶回離奇戰利品！鼻掛對手爪甲　網民神邏輯傷到臉是打勝

據當事人向小姐介紹，家裏的貓咪打完架，匆匆地跑回了家，回到家吃完就睡，可還是被主人發現牠幹架了。



為什麼呢，因為鼻子受傷了還沒反應，帶着「穿戴甲」回來了，這打架就打架，咋把人家美甲也順回來了呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪：「你懂什麼？這是戰利品。」給牠拔掉鼻子上的指甲時，牠也沒反應，主人感覺牠很傻。

貓咪：「你懂什麼？這是戰利品。」（抖音@月野tattoo）

貓咪打架帶回奇葩戰利品：

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這貓咪是隻短腿貓，像個街溜子一樣，每天都要出門溜幾圈。

主人還說，最主要的是

又菜又愛玩，牠不厲害，但沒事就愛打別的公貓。

當不少網友正在心疼貓主人的時候，也有網友提出了不一樣的見解，直接讓不少人釋懷了：「貓貓臉受傷就是打贏了，屁股和腿受傷就是打輸了。」

屁股和腿受傷，說明都是落荒而逃時，挨的打，哈哈哈哈哈。

看完這個，不少網友就開始安慰自己。

我說呢，我家貓臉上有傷還天天往外跑，原來是常勝將軍，出門炫耀~

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你們說的好有道理，但是我家貓咪打架眼睛都毀了，被揍成了獨眼，你給我說這是贏了？

看來，大多還是又菜又愛玩，不接受反駁。

畢竟很多都受傷了，你給我說什麼贏？精神勝利嗎？哈哈哈。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】