貓咪打架帶回離奇戰利品！鼻掛對手爪甲 網民神邏輯傷到臉是打勝
撰文：貓來了
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據當事人向小姐介紹，家裏的貓咪打完架，匆匆地跑回了家，回到家吃完就睡，可還是被主人發現牠幹架了。
為什麼呢，因為鼻子受傷了還沒反應，帶着「穿戴甲」回來了，這打架就打架，咋把人家美甲也順回來了呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪：「你懂什麼？這是戰利品。」給牠拔掉鼻子上的指甲時，牠也沒反應，主人感覺牠很傻。
貓咪打架帶回奇葩戰利品：
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這貓咪是隻短腿貓，像個街溜子一樣，每天都要出門溜幾圈。
主人還說，最主要的是
又菜又愛玩，牠不厲害，但沒事就愛打別的公貓。
當不少網友正在心疼貓主人的時候，也有網友提出了不一樣的見解，直接讓不少人釋懷了：「貓貓臉受傷就是打贏了，屁股和腿受傷就是打輸了。」
屁股和腿受傷，說明都是落荒而逃時，挨的打，哈哈哈哈哈。
看完這個，不少網友就開始安慰自己。
我說呢，我家貓臉上有傷還天天往外跑，原來是常勝將軍，出門炫耀~
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你們說的好有道理，但是我家貓咪打架眼睛都毀了，被揍成了獨眼，你給我說這是贏了？
看來，大多還是又菜又愛玩，不接受反駁。
畢竟很多都受傷了，你給我說什麼贏？精神勝利嗎？哈哈哈。
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怕小貓破壞剛佈置好聖誕樹 特意將它放在這位置 結果更悲劇半夜醒來發現貓咪在為自己暖腳 細思極恐大驚：我家沒有養貓呀咖啡廳每星期搞活動替貓咪們尋家 盡情互動接觸 歡笑中帶著愛聽到車裏有貓咪叫聲卻怎樣也找不到 最終果斷這樣做成功救出牠咖啡店裏貓員工 業職優秀與慵懶強烈對比 客人笑了：要加牠人工
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