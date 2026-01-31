貓咪嫌棄餵食反應　主人買烤腸卻遭無情拒絕　搞笑表情全紀錄

人類表達愛意的方式：給你買好吃的。小貓咪表達嫌棄的方式：給你八百個嘴巴子。當這兩種情感體系發生碰撞……



每一位鏟屎官，都曾在某個深夜，被一股神秘的使命感擊中：「我的小貓咪，今天必須吃上我買的美味！」然而，你眼中金貴的「人間美味」，在貓咪看來，可能只是一場「又來投毒」的恐怖襲擊。

視頻裏，網友@招財喵手捏着一根油亮亮的香腸，蹲在地上對着小貓晃了晃，語氣裏滿是期待：「特地給你買的，快嚐嚐！」

按說這香噴噴的烤腸，換誰不得湊上來聞聞？可鏡頭裏的小貓咪，卻往後退了半步，圓溜溜的眼睛盯着香腸，耳朵微微耷拉着，那表情像極了看到重複作業的小學生，滿是抗拒。

隨後香腸遞到咪面前，小貓抬起了牠的爪子，像是要推開，那動作乾脆利落，配上網友後期配的「又是老鼠肉，我真的吃膩了，現在就給你八百個嘴巴子！」的台詞，簡直像現場演了一齣小品。

貓咪超級嫌棄，狂扇香腸。（抖音@招財喵）

我盯着屏幕裏小貓「嫌棄」的模樣，差點笑出眼淚。這小傢伙也太有戲了吧！明明是隻小貓咪，卻擺出了「老熟人被敷衍」的委屈勁兒，彷彿在說：「我去年抓的老鼠，今天才拿來給我吃！」

評論區裏，網友們的腦洞更是停不下來：「貓：誰都不可以用手指咪，就算你是火腿腸！」

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】