全球6大貓咪景點推薦丨台灣/日本/意大利等包含在內　治愈指數Max

對貓奴們來說，旅行如果能同時「吸貓」絕對超加分！世界各地其實藏著不少以貓聞名的景點，不僅貓咪數量多、親人不怕生，還能在自然或古城氛圍中與貓咪近距離互動，療癒指數直接拉滿。



本篇小編帶你看全球6大貓咪景點推薦，從海島到小鎮一次網羅給你，快準備好把這些吸貓聖地收進你的夢幻旅行清單吧！

全球貓咪景點推薦｜台灣『猴硐貓村』

猴硐貓村位於台灣省新北市瑞芳區，地名的由來據說源於山中曾有許多台灣獼猴出沒，加上地勢多洞穴，故得此名。如今雖不再見猴群，但這裡的另一群居民「貓咪」，卻成為了地方的新主角。在地方居民與志工的努力下，「猴硐貓村」聲名遠播，吸引眾多遊客前來一探「貓咪天堂」。

猴硐貓村位於台灣新北市瑞芳區，地名的由來據說源於山中曾有許多台灣獼猴出沒，加上地勢多洞穴，故得此名。（IG@hahaohaha）

居民不僅設立了貓咪小屋、步道與指引標示，還自發維護環境整潔，讓貓咪可以自由自在的在猴硐生活，因為以上特點猴硐貓村也曾被美國CNN評選為「世界六大賞貓景點」，深刻世界各地旅客所喜愛！

居民不僅設立了貓咪小屋、步道與指引標示，還自發維護環境整潔，讓貓咪可以自由自在的在猴硐生活（IG@unclemurmurmur）

全球貓咪景點推薦｜日本『田代島（貓島）』

位於宮城縣石卷市近海的田代島，是日本最負盛名的「貓咪天堂」。這座面積不大的小島上，貓咪的數量遠遠超過僅存的數十名居民，形成了一種「貓比人多」的奇特景象。會成為貓島主要是早期居民為了保護養蠶事業免受鼠害，而當地的漁夫則觀察貓咪的行為來預測天氣與漁獲。長久以來，貓咪被島民視為帶來好運與豐收的守護神，而讓島上越來越多貓咪的出現！

位於宮城縣石卷市近海的田代島，是日本最負盛名的「貓咪天堂」。（日本觀光局）

推薦大家如果來到田代島，可以從石卷港搭乘約 40 分鐘的渡輪抵達。尤其推薦在南部的「仁斗田港」下船，這裡是整座島上貓咪最密集的區域，一下船就能看見成群的貓咪在碼頭散步或悠閒地曬太陽。當然除了在港口或巷弄間尋找貓咪們，也能到島上一處由知名漫畫家設計、外形可愛的貓咪主題露營地「漫畫島（Manga Island）」捕捉可愛的貓咪們喲！

當然除了在港口或巷弄間尋找貓咪們，也能到島上一處由知名漫畫家設計、外形可愛的貓咪主題露營地「漫畫島（Manga Island）」捕捉可愛的貓咪們喲！（日本觀光局）

全球貓咪景點推薦｜意大利『羅馬銀塔廣場』

位於羅馬市中心的銀塔廣場，不僅是西元前四世紀神廟遺跡的所在地，更因相傳是凱薩大帝遇刺的地點而聞名。然而，這片莊嚴的遺跡自 20 世紀中葉發掘以來，流浪貓們便自發性的遷入這片低於街道高度的古代建築中尋求庇護。在這裡除了能看見不少貓咪生活外，也能看見志工掛起貓咪的旗子，讓莊嚴的氛圍多了一點輕鬆、療癒的氣息！

位於羅馬市中心的銀塔廣場，不僅是西元前四世紀神廟遺跡的所在地，更因相傳是凱薩大帝遇刺的地點而聞名。（圖 / Google在地嚮導_Pollyanna Popescu分享）

目前這裡的貓咪們由民間志工組織照護，透過醫療與結紮計劃，讓數百隻「羅馬公民貓」得以在古老的神廟石柱與台階間自在穿梭、悠閒曬太陽。遊客也能夠從街道上方俯瞰這些貓咪在古蹟中玩耍的畫面，真的超級治癒！如果想捐款或認養，也能走進位於遺跡角落的中心找到人員進行下一步。下次想感受歷史與生命交織的獨特溫情，一定要去羅馬的銀塔廣場看看。

目前這裡的貓咪們由民間志工組織照護，透過醫療與結紮計劃，讓數百隻「羅馬公民貓」得以在古老的神廟石柱與台階間自在穿梭、悠閒曬太陽。（圖 / Google在地嚮導_Rich Miller分享）

全球貓咪景點推薦｜希臘『聖托里尼』

湛藍的愛琴海配上純白的圓頂建築，聖托里尼絕對是全球最浪漫的蜜月勝地之一；除了浪漫的特點吸引人外，拍下那一張張慵懶的貓咪身影，也成為大家來到聖托里尼最重要的目標之一！在聖托里尼，貓咪是島上生活的一部份，牠們隨性地躺在費拉的鵝卵石小徑，或是在伊亞的夕陽下漫步於層疊的屋頂，無論哪一種形態都可愛到讓人想立刻吸貓！

在聖托里尼，貓咪是島上生活的一部份，牠們隨性地躺在費拉的鵝卵石小徑，或是在伊亞的夕陽下漫步於層疊的屋頂！（unsplash＠Juli Kosolapova）

聖托里尼的貓咪大多都是由當地的店家、志工共同守護，由於島上建築色彩極其鮮明，貓咪們那種優雅、慵懶的姿態，在碧海藍天、純白建築的映襯下顯得格外動人。對前往的人而言，在尋找最美夕陽的途中，偶遇一隻正對著大海慵懶伸懶腰的貓咪，才是這段旅程中最治癒人心的驚喜瞬間！

聖托里尼的貓咪大多都是由當地的店家、志工共同守護，由於島上建築色彩極其鮮明，貓咪們那種優雅、慵懶的姿態，在碧海藍天、純白建築的映襯下顯得格外動人。（unsplash＠Nella N）

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全球貓咪景點推薦｜伊斯坦堡『貓之城』

在伊斯坦堡，貓咪的存在早已超越了「寵物」的範圍，而是歐亞大陸古城的「守護者」，因此土耳其人對貓咪有著極高的敬意與包容。會讓土耳其人有這樣的敬意，主要是源自於他們的宗教信仰，起源是歷史上貓咪曾保護城市免於瘟疫困擾的恩情！

在伊斯坦堡，貓咪的存在早已超越了「寵物」的範圍，而是歐亞大陸古城的「守護者」，因此土耳其人對貓咪有著極高的敬意與包容。（unsplash＠Kirill Veprikov）

因此如果你到伊斯坦堡，可以看見街頭巷尾擺滿了居民自發準備的貓窩、乾淨的水盆與飼料，甚至連公共空間都會為牠們留一盞溫暖的燈。這種不分你我的共生關係，讓伊斯坦堡贏得了「貓之城」的美譽。

如果你到伊斯坦堡，可以看見街頭巷尾擺滿了居民自發準備的貓窩、乾淨的水盆與飼料，甚至連公共空間都會為牠們留一盞溫暖的燈。（unsplash＠Michael Fischer）

全球貓咪景點推薦｜美國佛羅里達州『海明威故居』

在美國的海明威故居裡，飼養了將近 60 隻的多趾貓，多趾貓通常會有五個前趾和四個後趾甚至更多；會造成多趾特徵，主要是他們的 DNA 中都攜帶多趾基因。那是因為海明威故居的主人「歐內斯特 · 海明威」曾經收到一位船長贈送的一隻白色六趾貓，而如今生活在博物館裡的一些貓正是這隻名叫「白雪公主」的後代，所以才會有多趾的基因存在。

在美國的海明威故居裡，飼養了將近 60 隻的多趾貓，多趾貓通常會有五個前趾和四個後趾甚至更多（海明威故居）

除了多趾貓的特色以外，這裡也跟猴硐貓村以及田代島、銀塔廣場一樣，入選了 CNN 的「全球六大賞貓景點」，這些景點都是以高品質的友善環境、獨特歷史背景或貓咪數量龐大才入選。如果你也是喵星人，絕對要來一趟海明威故居看看！

除了多趾貓的特色以外，這裡也跟猴硐貓村以及田代島、銀塔廣場一樣，入選了 CNN 的「全球六大賞貓景點」（海明威故居）

這些貓咪景點不只是旅遊目的地，更像是讓人放慢步調、感受生活的地方。無論是漫步街頭與貓咪不期而遇，還是坐在海邊靜靜陪牠們發呆，都是旅途中最療癒的時刻。下次規劃出國旅行時，不妨把這些貓咪天堂排進行程，來一場專屬貓奴的療癒之旅吧！

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】