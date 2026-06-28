導盲犬入書店被拒以為遭歧視！店員揭真相：保護狗狗免遭惡貓狂揍

你們刷到過視障博主帶導盲犬出行的視頻嗎？有的地方看到帶着導盲犬會熱心提供幫助，而一些地方一看到帶着狗狗就不讓進入。



前段時間博主@寶哥和他的導盲犬去北京旅行，得知北京有一家很火的書店叫正陽書局，就想帶着導盲犬一起過去。結果走到門口突然被人攔住了，說「犬不能進」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

以為對方是看到帶着狗狗，所以說不讓進。博主趕緊解釋，帶的狗狗是導盲犬，導盲犬也不讓進嗎？但對方聽完解釋後，依然不讓帶導盲犬進入書店。看到這裏，大家以為書店歧視導盲犬，所以不讓導盲犬進入。

為何不讓導盲犬進書店呢？背後原因也太好笑！（抖音@寶哥和他的導盲犬）

工作人員不讓狗狗進去原來是因為有兇貓：

結果看書店工作人員進一步解釋後，立馬就明白了，這是真不能讓導盲犬進入啊，不是歧視導盲犬，而是保護導盲犬。

原來，正陽書局裏養有狸花貓，只要看到狗狗進店，就會逮着狗揍。擔心導盲犬被揍，所以書店才提醒不要帶導盲犬進入。

看完博主的經歷，見識過小貓厲害的網友們，紛紛在評論區分享自己的經歷，表示不讓帶導盲犬進去真的是為了狗狗好。

網友們紛紛在評論區分享自己的經歷：

看網友們的描述，這隻貓咪確實很猛啊，想打什麼就打什麼，不光打狗，煩了連人也一起打。不過這隻貓咪打人打狗也有自己的原則，那就是不伸指甲撓，純用肉墊邦邦邦地錘。疼是有點疼，但是不會受傷。

如此沒有貓德的貓貓，看來在顧客中風評很差呀！貓咪真的會見人打人，見狗打狗，尤其愛揍家裏養狗的人嗎？這激起了很多網友的好奇心，紛紛跑去書店偶遇貓咪，就想看看貓咪是不是真的會打人。網友@北極兔去正陽書局時，正好碰到書店的貓咪坐在地上，身形魁梧，特別霸氣。

看著很兇的貓咪本咪照片：

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咪什麼都不說、什麼都不做，就已經霸氣側漏了。趴下拉直身體，伸個懶腰，真像一隻小老虎啊！試着伸手過去摸一摸，貓咪一點沒反抗，不躲避也不打人，乖乖地坐着讓人摸。

這跟網上流傳的反應不一樣啊，貓咪可愛、溫順且乖巧。網友在正陽書局期間還觀察到，貓咪後來被小孩摸得煩了也沒打人，只是自己委屈巴巴地躲起來。所以，越來越多的網友為貓咪正名，貓咪暴躁打人那是謠傳。對了，這隻狸花貓今年7歲了，名字叫「小磚」。

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