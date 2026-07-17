男童燒紙貓給太爺　兩日後同款真貓上門　媽媽驚歎花紋一樣即收編

清明期間，安徽一地方的13歲男孩跟着媽媽去給太爺爺掃墓。這孩子從小就由太爺爺一手帶大，祖孫倆的感情那是相當深厚。於是，在清明掃墓的當天，他掏出了自己精心準備的禮物：DIY打印的乳牛貓。



孩子心裏想的是，有個毛茸茸的伴兒在那邊陪着太爺爺，老人家就不寂寞了。可沒過兩天，就有意思了：收到！您的快遞正在派送中……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

太爺爺還以為孫子喜歡這種小貓呢就給送來了：

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一家人剛打開家門，就發現一隻乳牛貓乖乖地蹲坐在家門口。最神奇的是，這隻真貓身上的黑白花紋，和昨天孩子燒給太爺爺的那隻紙貓，簡直一模一樣！這一幕直接把媽媽看呆了。而且這隻貓一點都不怕人，根本不像是第一次來，大搖大擺地蹭着孩子的手撒嬌……解決很完美，媽媽當場拍板：

收編！

並且給這隻「天降神喵」取名為「青團」 ，寓意着一家人未來的日子團團圓圓。媽媽王女士感慨：這實在太奇妙了，雖然聽起來不可思議，但他們已經決定把這隻貓當作思念太爺爺的寄託，一定會好好養下去。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】