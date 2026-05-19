小貓長不大以為營養不良　求醫確診患侏儒症　3歲不超1kg惹熱話

德國的一個妹子@theminimasi 在三年前出國探親的時候，發現親戚家的貓生了一窩小貓，她相中了其中一隻，不僅收養了牠，還買機票帶牠一起回了德國。



就這樣，這隻貓被取名為「Masi」，在德國開始了新生活。妹子一開始以為養Masi會比較困難，因為牠是那窩小貓裏最小的，看起來就有點營養不良。但貓吃什麼都香，體格子也不是很差。可小貓有個特別奇怪的事情，幹吃不長個。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓長不大以為是營養不良卻是侏儒症：

+ 4

妹子就有點奇怪，以為是自己餵養的有問題，就帶貓去看了獸醫，想諮詢一下專業人士的意見。誰料，經過獸醫檢查後發現，Masi患有侏儒症，永遠都不會長大。而且像那種侏儒症貓的併發症也沒有，只是抵抗力比普通小貓低一些，總體來說健康狀況不錯。

妹子也因此鬆了一口氣，沒什麼毛病就行。目前，Masi已經三歲了，體重還不到兩斤，和正常小貓的體型差非常大。

想必等以後老了，那絕對是童顏老貓了。

延伸閲讀：隨手餵橘貓一次後 隨後竟找上門討吃 1情況下揭露牠驚人真面目（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】