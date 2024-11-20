小貓因不明原因沒有耳朵　義工送上特別禮物　讓牠秒找到真愛

網友@艾琳（Erin Parker ）是一位專業的寄養人，她最近接收了一隻叫做「甜豆」的小貓。



這隻小貓不知道遭受過什麼，被救下來的時候就沒有耳朵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓不知道遭受過什麼，被救下來的時候就沒有耳朵。（Erin Parker）

儘管如此，甜豆還是很喜歡人類，非常親近艾琳。

因為艾琳的家裏有很多寄養的小貓，她擔心甜豆會覺得自己不一樣，而被冷落。

甜豆很喜歡親近人類（Erin Parker）

於是，請自己的好友給甜豆織了一對耳朵，成品非常可愛。

重點是甜豆特別喜歡，每天戴着自己這對小耳朵大搖大擺炫耀。

點擊圖片來看看可愛的甜豆：

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儘管網友很喜歡甜豆，但她更希望牠能去一個能專寵牠的好家庭。

很快，艾琳的願望就成真了。

無論有沒有耳殳，甜頭一樣是這麼可愛。（Erin Parker）

甜豆的可愛照片被發布到了網上，不久後就有人申請領養了牠。

甜豆的可愛照片被發布到了網上，不久後就有人申請領養了牠。（Erin Parker）

就這樣，牠去了一個就算沒有假耳朵，家人也格外珍惜牠的家庭~

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