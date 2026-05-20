貓貓版《尋主人啟事》畫風新奇　畫技不詳心地善良　網笑：還挺像

貓貓丟了要貼《尋貓啟事》找回貓貓，而撿到貓貓則要貼《尋主人啟事》為貓貓找到主人。



最近，小紅書一位網友@hhhhh在電梯裏就看到這樣一則《尋主人啟事》（《失貓招領》），畫風很不一般，越看越好笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

因為《啟事》中貓貓的形象不像通常那樣打印照片，而是選擇手工畫出來。要找主人的貓貓長這樣；當貓躺在地上，從後邊看背影長這樣；而貓貓在貓砂盆裏拉屎時，則是這樣；從正面看貓貓時，貓貓是這樣的；換個角度，貓貓又變成了這樣。

《尋主人啟事》最終找到主人了：

+ 2

看完全部《尋主人啟事》，可能有人就好奇了，為什麼文字都打印出來了,而貓貓的照片卻不打印出來呢？選擇了這麼麻煩的手繪方式。

其實，這是為了幫貓咪找到真正的主人，防止有人拿着相似的照片來冒領貓貓，真是用心良苦啊！從手繪的貓貓畫像中，你們能猜出貓咪大致長什麼樣子了嗎？

嘿~就長這樣，是一隻藍貓。貼《失貓招領》的網友現身評論區，曬出了貓貓本來的樣子，還透露已經為這隻藍貓找到主人了。

原本以為《失貓招領》上的貓貓畫像畫得可能不像本貓，沒想到用畫像和貓咪的照片對比着一看，發現其實《失貓招領》上的貓貓畫得很像，大家紛紛稱讚「靈魂畫手」。

你還別說，用畫貓的方式確實能防止有人冒領貓貓，現在越來越多的人也選擇手繪貓貓的畫像，確保萬無一失。

某天回家看到的《失貓招領》，不知道貓貓本貓到底長什麼樣。同款手繪貓貓，但是貓貓沒找到主人，最後只能自己收編，已經養了4年了。不光幫貓貓找主人，還有人手繪鸚鵡的畫像為鸚鵡找主人。小鸚鵡找主人，長得就像畫的那樣，主人趕緊來領。

《失貓招領》的畫家都是靈魂畫手：

+ 2

當然，畫畫這項技能不是每個人都會，也有人直接打印貓貓的照片出來找主人。貓貓照片打印出來，但是打印的時候沒墨了，打印出一隻抽象的奶牛貓，自帶打碼效果。這樣的照片同樣具有防冒領的作用。

還有個性獨特的《尋主人啟事》，主人看完微微被嚇到。我姐幫忙打印的《尋主人啟事》，估計主人看到瞬間會被嚇一跳，還以為貓被綁架了呢。一張很樸素的《失貓招領》，沒有貓咪的畫像，也沒有貓咪的照片，但我感謝她一輩子！

另一位小紅書網友@暴躁母猴🐒也曾經在小區看到過一則《失貓招領》，文風特別搞笑。誰家少爺跑丟了？少爺餓得只剩6斤了。最後的結果是，少爺沒找到原主人，被撿到的人收編了。

好搞笑的《尋主人啟事》啊，搞笑中又滿滿的都是愛心，貓貓被這樣有愛心的人撿到真的很幸運！

延伸閲讀：盡責小貓最愛巡視全家 這天卻神秘失蹤 網民：完美演繹融入家中（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】