超磅校園貓不滿被迫減肥　氣鼓鼓坐禁餵牌旁　網笑：唔識字真慘

如今在大學裏，同學們會成立貓貓救助管理組織，對學校的流浪貓進行科學投餵和管理。前幾天，網友@虎皮蛋卷子在武漢大學裏就看到一塊「請勿投餵肥貓」的提示牌，提示牌上寫明瞭請勿投餵的原因，還附上此肥貓的手繪肖像。



內容非常詳細且全面，誰看了都不會再投餵此貓貓條了。然而，被迫減肥的肥貓對此卻有不同的看法，牠氣鼓鼓地蹲在提示牌下邊，無聲地抗議。三花貓：我根本沒有上邊寫的那麼肥胖嘛！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@虎皮蛋卷子在武漢大學裏就看到一塊「請勿投餵肥貓」的提示牌，提示牌上寫明瞭請勿投餵的原因，還附上此肥貓的手繪肖像。（小紅書@虎皮蛋卷子）

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不過貓咪沒有氣餒，依然經常跑到提示牌下邊坐着，像以前一樣等着同學們投餵，很多同學路邊都看到過這樣的畫面。從貓咪的背影來看，提示牌上的貓畫得真好，背部花紋幾乎一模一樣。

貓貓不理解，為什麼以前趴在這兒就會得到好吃的零食，而現在趴一天也要不到一根貓條？貓貓生悶氣中......

哎，就是吃了沒文化的虧，要是在大學裏多識幾個字，也不至於一直蹲守在提示牌下，早就換個位置要貓條了。不過，貓咪太胖會影響身體健康，所以減肥是必須要減的。

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