貓咪同居久了就敷衍？連主人回家都懶得歡迎　網笑：理你都算好的

在外忙一天，急匆匆往家裏趕，期盼着一開門就能看到貓，那時貓咪們會怎麼迎接呢？



可是，小紅書鏟屎官@糖不哩卜o開門後，竟然沒看到一隻貓來迎接。貓們都在忙什麼啊？怎麼都不來迎接呢？正納悶是什麼原因，結果站在卧室門口一看，頓時就明白了。原來家裏兩隻貓咪全都睡在被窩上，而且兩隻貓貓還貼貼在一起。你們倆也太舒服吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

能被家中主子這樣注意著，其實也已很幸福。（小紅書@糖不哩卜o）

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真是狠狠地羨慕了，不用上班，不用上學，連迎接人類回家也不用起牀了，只顧着美美地卧在被窩裏。

貓：羨慕我們嗎？羨慕就上牀來一起貼貼咯！

說不羨慕是假的，不過下次記得起牀迎接人回家哦！其實，有時候貓咪沒起來迎接，可能不是有什麼事，而是時間久了就變得懶了。就像鏟屎官@小貓喜士多吐槽的那樣，以前貓咪迎接回家很熱情，但在一起時間久了，貓咪漸漸就變得敷衍了，完全沒有歡迎儀式了。

上班一天回到家，都進屋了貓咪還睡在牀上。看到鏟屎官站在牀前，貓咪勉強起牀，終於站起來了。順勢再伸個懶腰，拉伸一下身體。然後看着鏟屎官，好像在說：

鏟屎的，你下班回來了？把我都吵醒了。

真是對不起，一不小心就吵醒了貓貓的美夢。不過看了小貓迎接鏟屎官回家的表現，網友們紛紛表示小貓沒那麼敷衍，至少起牀了、站起來了，也正眼瞧人了。

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確實，貓咪歡迎回家雖然沒那麼熱情，但也不能說完全沒有歡迎儀式，基礎的歡迎儀式還是有的。不像有的貓，人進屋裏了，貓還一動都不動。你看他這樣子，以前下班進門還會來門口歡迎歡迎，撒個嬌嚶嚶兩聲。現在，呵，站門口兩分鐘都不見他動一下。

是不是貓咪覺得大家都是老熟人了，用不着每天都那麼熱情了？貓貓養了兩年，以前人回家貓咪會來門口迎接，聞一聞氣味、磨一磨爪子、喵喵兩聲撒撒嬌。現在，人回家兩隻貓完全不動，就算叫也叫不動。

白貓:你回來啦！（趴着不動）

橘白貓:你回來啦！（躺着不動）



看了這麼多不熱情迎接人回家的貓貓，都快忘了貓貓熱情迎接是什麼樣子了。來！看一隻超熱情的大橘！鏟屎官回家剛進門，大橘就在門口熱情迎接，站起來撒嬌要貼貼。恨不得貼在人的身上，跳起來一下又抱住人的大腿。嚶嚶嚶，就要抱住人的大腿才開心！已經不滿足於抱大腿了，很想爬到人的胸口上來。

太熱情了，每天要有一隻這麼熱情的貓咪在家等着，下班一秒不想耽誤，巴不得坐火箭飛回家吧。你回家享受過貓咪的熱情迎接嗎？

我每天有湯圓和大橘子在門口迎接，加菲和球球在貓窩裏迎接，屬於是同時享受到了熱情迎接，也享受到了冷漠的迎接。

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】