膽小貓苦等無人要！老爺爺一見鍾情秒收編　女兒承諾接手感動網民

美國紐約州的一位網友，因為生病住院，沒有辦法再養自己的貓「Tina Marie」，便將牠送到了收容所，他特地囑咐，希望貓能找到一個好主人。



但貓貓的個性膽小，加上年紀有點大，實在是不好被收編。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

收容所也對牠進行過專業的測試，只適合沒有寵物和沒有小孩的家庭，不然就容易因壓力大而應激，所以在篩選領養人條件上也更加嚴苛。這就導致Tina Marie成了所裏的釘子戶，遲遲沒人領養。

Tina Marie曾經是收容所裏的釘子戶，遲遲沒人領養。（TikTok@jennann19810）

收容所待領最久的膽小貓 被老爺爺選中：

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不過，命運還是眷顧了這隻可愛的小貓。

前不久，一位名叫John的老爺爺前來收容所領養小貓，他一眼就相中了Tina Marie，問牠願不願意跟自己回家。

出乎意料地，膽小的Tina Marie也對爺爺一見鍾情，主動上前蹭了蹭他。

就這樣，老爺爺不到20分鐘就完成了領養手續。

小貓有家後生活的也非常幸福，老人的家人也特別開心，尤其老爺爺的女兒得知小貓之前的經歷後，特地表示自己和爸爸住得很近，如果有一天，爸爸因為身體原因無法照顧貓咪，她會來幫忙。

所以，以後的小貓，再也不用擔心自己會沒有家了。

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