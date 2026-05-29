乖貓被主人禁食　每天到店舖盯實辣腸　只看不偷竟獲贈專屬貓窩

網友開了一家商店，有很多好吃的零食。這天，他發現有隻小貓的來店裏零食區溜達，咪走來走去後，就停留在了辣味香腸那裏。網友本來還擔心小貓會零元購或是怎樣，卻發現咪相當有素質，就守在香腸旁邊，只是看着，動也不動。



他觀察了一會後，確認了貓咪沒有偷香腸的意思，就沒在管牠。本來以為這只是一次比較特別的顧客逛超市，卻沒想到後來的幾天，這隻小貓每天都會來店裏打卡，還固定在辣味香腸那裏守着，只看不拿。網友就開始好奇了：這貓怎麼回事啊？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只看不吃！這隻貓咪也太有「家教」了吧：

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於是，他跟周圍打聽了一番，才知道……小貓其實是附近住戶的小貓，平時很喜歡遛彎，也很喜歡吃香腸，尤其饞辣味香腸。但由於帶調味的香腸不健康，主人不讓牠吃，可咪雖然饞還有素質，就每天去商店裏望腸止饞。

咪：

「來個好心人看懂我的脆弱！」

「人，你好，給我來5根！」

「這個我真的不能吃嗎？」

「我只是忘記拿錢了，能不能先讓我帶回去吃？」

「噢嘛尼叭咪吽，腸腸往我嘴裏送~」



哈哈，小貓真的好乖啊！後續：據了解小貓已經吃到了香腸，雖然不是辣的，而且網友已經在店裏放了貓窩，方便小貓看腸看累了休息哈哈。

分享是一件很溫暖的事情

刷到了一隻小貓打獵到一條小魚，正翹着尾巴美滋滋地要找地方享用的時候，突然聽到有路人在叫自己。一開始小貓並沒有理會兩腳獸，但走了兩步後又聽到人在叫自己，就有點糾結：

萬一那是一個餓肚子的人類呢？

小貓怕你餓著給你送魚吃：

於是，小貓又叼着魚回來了，將小魚送給了路人。咪：「人，你先吃吧！」啊啊啊啊，真的好可愛啊！

有人就說了：

「野人碰到了心軟的小貓~」

「貓貓：給你吧，臭要飯的！」

「小貓：有點好東西，就碰到乞丐！」



……該說不說，社會咪江湖義氣好重啊！

交給我 你放心

以前一直不明白乳牛貓為什麼能當「警長」！直到看到這隻小貓！起因是博主經常投餵一隻流浪三花貓，這天，她又來餵飯的時候卻發現三花不在，來的是一隻乳牛貓。博主就跟乳牛貓說：「你把三花貓叫來，我也餵你吃。」

乳牛貓警長幫你帶貓過來：

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本來是隻一句玩笑話，沒想到乳牛貓像是聽懂了一般，直接跑走了，沒過幾分鐘，牠就帶着三花貓回來了！要不說乳牛貓能當警長呢！辦事效率就是高啊！小貓真的是驚喜包，各有各的可愛，發現就是賺到，今天大家有沒有賺到快樂呢？

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】