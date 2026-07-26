貓咪隱身術最高境界！翻轉全屋原來在眼前　網民笑指如極限捉迷藏

有句話說，每個養貓人都為找不到貓發過瘋，這是真的。前幾天，鏟屎官@李耷拉回到家裏，發現家裏的貓竟然不見了，嚇得到處找貓。把家中裏裏外外都翻了個遍，還是找不到貓。



當焦急又心累的時候，突然發現貓就在廚房的鍋裏。原來貓並沒有躲藏到很隱蔽的地方，一直就在眼前呀！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

前幾天，鏟屎官@李耷拉回到家裏，發現家裏的貓竟然不見了，嚇得到處找貓。（小紅書@李耷拉）

原來貓咪躲在這裡：

可能人在着急找貓的時候，貓還一直看着呢，就靜靜地看着人四處翻找，但就是不出聲。湊近點看，終於看到了貓咪的後腦勺和小耳朵。

等貓從鍋裏站起來，這樣就好找貓了。鍋是鍋，貓是貓，貓再也無法隱藏到鍋裏了。貓：我就想在鍋裏靜靜，你找我做什麼？

只有找到貓，心裏才會踏實，不然會擔心貓咪是不是不小心出去了、走丟了？來感受一下鏟屎官們的找貓貓現場，看看自己能不能第一眼找到貓：

看看你能不能找到貓咪躲在哪裡：

高冷kt貓：家人們，一找一個不吱聲。

AAAA雲初全肯定：不得不發一下這個畫面了，貓咪真的很會躲。

伊麪單推：今天剛把牠接回來放在客廳，把門鎖起來了，然後憑空消失了。把家裏四層樓翻了五遍也沒找到，又查了大門口的監控也沒有。急得我一直哭。最後是在沙發抽屜上面的夾層看到了牠的一截尾巴。

東方華衣：找了一天一夜又一天，藏在天花板上。回老家藏豬圈藏雜物間，夜深人靜確認其他人都睡了，悄咪咪的出來找我。

松鼠：家裏找遍了，他就靜靜露個眼睛看。



雖然難找，還好最後都把貓咪找到了。如果是養了一段時間的貓貓，找不到時可以拿出貓最喜歡的零食晃一晃，貓聽到聲音就會跑出來。

如果是剛到新家的貓，找不到貓時就給貓準備好食物、水和貓砂盆，讓貓自己靜一靜，當貓感覺周圍環境安全，就會自己慢慢出來了。

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