長輩幫肥貓磅重變五花大綁！出動舊式手秤當豬磅！網笑：肥到爆錶

人去磅體重很簡單，自己站上去就可以了。可是要幫貓咪磅重卻很難，稍微擺佈一下，貓咪就不配合了。大家平時又是如何幫貓咪磅重的呢？



前幾天在網上看到一位貓奴 @稀里嘩啦遢 帶貓咪回鄉下居住，家人突然心血來潮，想幫貓咪磅一下體重，看看這隻大貓到底有多重。但家裡沒有體重磅，於是便打算用傳統的桿秤來為貓咪秤重。不過，如何把貓咪掛在桿秤上呢？這是個難題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

老一輩會把貓咪當豬來磅重：

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不過，這難不倒見多識廣、生活經驗豐富的長輩。他們馬上找來繩子，但擔心繩子太細會斷掉，也害怕會勒傷貓咪，家人還特意找來較寬的布條來綁著貓咪。把貓咪綁好、結也打好後，用秤鉤往上一勾，提起來便開始為貓咪秤重。

這架勢，跟提起一隻小豬差不多啊！看單手提貓的大叔，咬着牙，全身都在用力呢。大叔：

快快快，手都被勒疼了！

最後，即使把秤砣移到盡頭，秤桿依然向一邊傾斜，未能達到平衡。這隻肥貓實在太重了，連整把桿秤都無法秤出牠的實際體重。

不過，網友們都為貓咪辯解，表示這不完全是貓貓的問題：

「肯定是桿秤太小了，不是因為貓貓太重。」

「拋開其他的不講，難道繩子就沒有重量嗎？」

「這根繩子會不會有20斤？」



其實，撇開桿秤和繩子不說，這隻「貓豬」確實有點太胖了，落秤後真的要趕快減肥了！看到這種令人懷念的秤重方式，有網民回想起自己的童年，笑指自己小時候，父母也是這樣幫自己量體重的；亦有人笑言，看見貓咪這樣被吊著，簡直就像是在秤一隻小豬！

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】