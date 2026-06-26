狗狗闖禍打碎水杯！心虛轉身假裝看風景 超絕演技企圖萌混過關
撰文：狗與愛的世界
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這天，狗子剛一出門，就不小心打翻了放在地上的水杯。雖然，牠極力想去補救，卻還是為時已晚。小傢伙看着眼前的一幕，在原地呆愣了好幾秒的時間，突然，牠發現四周並沒有人發現，於是，立馬轉身離開。
狗子一邊假裝看風景，一邊默默走到了旁邊，心虛的連路都走不直了，牠坐在那裏，彷彿周圍的一切都與自己無關。過了一會兒，主人出現了，她發現了碎了一地的杯子，於是，立馬開口質問。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗子闖禍了灰溜溜轉身離開：
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而始作俑者呢，則是一個超絕的不經意回頭，看似淡定，其實內心超級心虛：
不知道啊！我就在這坐着呢，就聽見bang的一聲。
評論區一整個爆笑：
「狗子：算了，今天不看大門了，看側門也一樣。」
「狗：不是我，是張美玲！」
「狗：今天天氣真好啊，也不知道剛才有什麼奇怪的聲音？」
「人兒：誰幹的？狗兒：不相干……」
「發出來，代表嫌疑狗已經受害了。」
沒毛病，大門的東西壞了，和這個看側門的小狗，有什麼關係啊～哈哈哈！
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