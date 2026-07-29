外國貓咪聽不懂中文？街頭喊咪咪遭無視 叫Kitty即刻熱情撒嬌
撰文：擼貓教授
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有一位小姐姐在英國的街頭遇到一隻乳牛貓，貓貓一個人散步，周圍沒看到貓主人。小姐姐馬上對着貓「喵」一聲，貓貓聽了毫無反應，只埋頭走路。
人類在貓面前是不可能輕易放棄的！小姐姐馬上換了個叫法，對着貓貓喊「咪咪咪咪」，貓貓聽了還是沒有反應，就像沒聽到一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪震驚！陌生人類怎麼知道我的名字：
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怎麼回事？貓是聽不懂還是不想理人？小姐姐又用英文喊一遍「kitty kitty」，這一叫貓咪馬上有了反應。停下腳步，抬頭看了看。確認叫的是自己後，貓咪馬上圍着人蹭了一圈，原來小貓只是聽不懂中文嗎？
不過貓咪也有自己的疑問：素不相識的人怎麼知道我的名字呢？是不是中國貓都知道自己叫「咪咪」，而外國貓都知道自己叫「kitty」？
還有一位小姐姐在國外遇到一隻本地貓，貓貓站在公交車上。妹子馬上喊「咪咪、咪咪」，咪咪一點反應都沒有，像沒聽到一樣。完全不理人，跳下公交車頭也不回地走開了。
妹子喊「咪咪、咪咪」，咪咪一點反應都沒有，像沒聽到一樣。完全不理人，跳下公交車頭也不回地走開了。（小紅書@橘狸夫人）
一方水土，養一方貓，是不是內地的貓叫「kitty」也會沒反應呢？
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