貓咪捉迷藏實力太高！網民齊曬毛孩極限匿埋地點　離奇失蹤惹爆笑

貓咪可躲藏的地方很多，一不小心可能就找不到貓了。



前幾天刷到一位小姐姐@月光裏的找貓經歷，可以說是超高難度，怎麼想也想不到貓貓會藏到這種地方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

事情是這樣子的，小姐姐的好朋友家裏有事，所以臨時把家裏的兩隻貓放到小姐姐家裏住一天。小姐姐跟兩隻貓也比較熟，一個是「契女」，一個是「契仔」。

當兩隻貓來家裏住下後，小姐姐下班回來卻發現「契仔」不見了。幾個人一起找遍家裏，找不到貓。擔心貓不小心溜出去，又把整個樓層找了一遍，還是找不到貓。找了幾個小時連貓的影子都沒看到，大家準備先吃點飯。

怎麼想也想不到貓貓會藏到這種地方：

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這時，突然發現自己家另一隻貓跑到廚房，一直盯着一個角度。盯着廚櫃的拐角處幹嘛？貓貓不會藏在這裏的吧？可是沒看到貓呀。但要相信貓咪一直在這裏盯着看，那肯定是有原因的。

於是蹲下來仔細看看，這一看發現「契仔」真的在這裏，居然躲到了廚櫃底下。看到了嗎？有兩隻圓溜溜的大眼睛。這麼窄的地方，也沒辦法強行把貓抓出來。放一個貓罐頭在前邊，把貓誘惑出來。

很快，貓咪從裏邊伸出一隻小爪爪，不停地扒拉貓罐頭。然後又伸出小腦袋，對着貓罐頭聞了又聞。貓貓快出來吧，你已經暴露了。

看看網民的貓咪進行躲貓貓遊戲：

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下邊這隻就是小姐姐家裏的貓，必須表揚一下，要是沒有他幫忙，這可怎麼找到那隻不見的貓呀。

後來，貓貓自己從廚櫃底下鑽出來了。為了不讓貓再鑽進去，小姐姐用一個很重的箱子，再加一個啞鈴把洞口堵住。可第二天起牀一看，箱子和啞鈴被貓推到一邊了，貓貓還是想鑽回讓他有安全感的櫃子底下。

這是什麼大力士貓貓啊，力氣也太大了吧！論躲貓貓，果然還是貓咪最專業。人類學到博士了，但還是找不到貓。而且，貓咪們找的躲貓貓地點五花八門，只有人類想不到，就沒有貓咪躲不到的地方。來看鏟屎官們分享的自家貓咪躲貓貓的地點：

貓豆豆Helen：

是時候拿出這張圖了，同款躲到廚櫃底下的貓。

小紅薯6814E354：

我洗完褲子這麼掛着，這是腰那裏，牠這樣坐着在裏面，我在家找了一個多小時。

花生幼稚園：

小奶貓憑空消失，兩腳獸急得要死要活，貓咪叫兩句像是在說：「愚蠢人類！在這裏啊！」

現在已變成小貓豬，不用擔心再躲到馬桶下邊了。

Darcy的小貓咪：

我搬家第一天，廚房嘭的一聲巨響，屋頂掉了，我正準備找房東投訴，上面緩緩探出來一個貓頭。

五十一六：

我忘了關抽屜，牠鑽到抽屜裏面去了，貓條引不出來，最後是把抽屜拆了才弄出來。

Miss 小Y：

因為搬家所以屋裏根本沒什麼東西，貓突然不見了。瘋狂找貓，以為搬東西開門跑了，找了半天一抬頭，在油煙機上面簾子後露出一隻眼睛。



遇到會躲藏的貓貓，想找到貓貓難度真的很大。不過只要貓貓還在家裏，多花一點時間肯定都能找到。

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