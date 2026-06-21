比熊犬聽主人呼喚卻次次跑錯方向　網民笑指：腦內導航信號不良

博主發視頻炫耀，她養的小比熊「六六」雖然才2個多月大，卻能記住自己的名字。



畫面裏的博主在房間呼喚小狗的名字，果真，下一秒牠馬上就從別處躥了出來。但搞笑的是，牠奔跑的方向卻完全錯誤……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小比熊六六才2個月大，還未學會所有指令。（抖音＠來治辛辛的你）

來看看小比熊六六的可愛日常：

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博主也是不信邪，一邊憋笑一邊繼續呼喚，但劇情的發展卻跟剛才完全相同，小傢伙再次跑錯。就這樣，一人一狗雖然相距不遠卻始終都沒有見面，反覆從對方的全世界路過……

評論區辣評：

「知道名字，但不知道方向。」

「牠不是聽懂名字，只要是你發出一個聲音，牠都會這樣，不信你喊鐵鍋，牠依然奔赴。」

「可愛是挺可愛的，就是信號有點不咋好...」

「換個名字，就叫大禹吧！」

「在屋裏坐着就把狗遛完了，真羨慕！」

「改名叫遛彎吧，光叫66不轉彎不行！」



聽力很強，視力不詳！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】