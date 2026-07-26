小狗等食被整蠱！遭誘騙出屋外隨即閂門　網：完美示範人心涼薄

這天，網友剛煮好餃子，家裏的狗狗聞着味道就跑了過來，在旁邊舔着嘴唇，耐心等待。看到主人夾起一個餃子後，狗狗更是滿臉歡喜，追隨腳步，急衝衝往飯碗的方向走去。



就當我和狗狗都以為會吃到餃子的時候，下一秒，網友竟然偷偷把狗狗引誘到了院子裏，並關上了房門。看着吃完餃子的主人，狗狗是徹底懵了，失望都寫在了臉上……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗從一臉期待到失望：

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吃瓜群眾紛紛為狗狗鳴不平：

「省流，最後餵狗了。」

「就是長見識，小狗也會用筷子！」

「真正的心寒是不吵不鬧。」

「門要留條縫，餃子咬一半，然後吹氣，不然太燙～」

「屋外的狗，屋裏的狗。」



熱水太燙我不敢喝，人心太涼我不敢碰啊！

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